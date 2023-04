Patricia Bullrich, precandidata presidencial por Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, se reunió con dirigentes del campo y aseguró: "Tengo ímpetu, carácter y coraje, porque la Argentina tiene una cantidad de mafias que impiden el crecimiento y yo me animo a enfrentarlas".

En el marco del encuentro, explicó que en caso de ser elegida como presidenta de la nación, implementará políticas de shock. "No es un cambio a medias, no es un cambio tibio, debe ir a las raíces de la construcción de un sistema capitalista", remarcó.

Posteriormente, subrayó la necesidad de que el Banco Central sea independiente. "No tenemos que tener nunca más un Banco Central que emita que genere papel sin valor en la Argentina. Esas dos medidas son básicas: que no se pueda emitir moneda y que no pueda financiar al Tesoro", comentó.

"Necesitamos el fin del cepo cambiario. No hay país que pueda vivir con la cantidad de monedas y haciendo de la moneda un valor irreal que hace que toda la producción se aplaste" agregó. Luego, aseguró que el "cepo cambiario hay que cambiarlo de inmediato porque si se lo hace las decisiones se van a postergar".

Respecto a las retenciones, comentó que hay que bajarlas pero primero hay "que animarse a bajar el déficit fiscal de la Argentina. Si sólo tenemos equilibrio podemos sacar una parte de las retenciones, si tenemos superávit podemos darle una hachazo a las retenciones".

A continuación, expresó que su intención es que "la plata del campo quede en el campo".

"Hemos planteado una propuesta muy clara en la que necesitamos generar condiciones muy claras para que el campo no tenga la pata encima como la tiene, hemos hablado de la baja de retenciones, de bajar todos los impuestos distorsivos y utilizar correctamente las tasas viales y lograr que el campo no siga perdiendo oportunidades frente a sus vecinos que crecen el doble o triple producto de las distorsiones", consideró.