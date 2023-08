Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de la Nación, comentó que "la población está sola, no tiene quien la defienda", y remarcó que "el éxito de una buena política en seguridad" es "menos delitos, menos presos y menos delincuentes".

"Creo que la política de seguridad que se dejó de lado durante estos años ha generado de nuevo una total y absoluta soledad en la población. La población está sola, no tiene quien la defienda", agregó durante su visita a Córdoba.

La dirigente del PRO recordó: "Fui cuatro años ministra de Seguridad y tuve la decisión de atacar absolutamente el problema de la inseguridad mezclada con el narcotráfico, con una situación de víctimas y victimarios que realmente generan en nuestra sociedad un enorme problema de crisis: de crisis cultural, de crisis educativa, de crisis social".

"En la gestión que viene van a dejar de estar solos porque saben que nosotros estamos al lado, como estuvimos en los barrios seguros, como estuvimos llevando gendarmería a todos y cada uno de los lugares que hacía falta porque logramos bajar la tasa de homicidios en mucho más del 20% y en Rosario, por ejemplo, del 30%. Cuidábamos a la gente, a las fuerzas de seguridad porque tuvimos una línea clara, clarita: el que las hacía las pagaba", agregó.

La precandidata consideró que será necesario modificar el marco regulatorio. "Vamos a precisar de algunas leyes que lamentablemente, cuando no tuvimos mayoría parlamentaria, no las votaron. El código penal, el código procesal que tiene que tener la reiterancia porque una persona comete un delito y lo largan, comete otro delito y lo largan. ¿Saben por qué? Porque todavía no tiene una condena", comentó.

"El 10 de diciembre entran al Congreso todas las leyes penales necesarias en nuestro país, el nuevo Código Penal, las leyes que van a regir la conducta de los menores, es decir, la Ley penal juvenil que ya la presentamos y lo vamos a volver a presentar", agregó.

A continuación, remarcó que “con nosotros la seguridad está en el centro de nuestra preocupación y que yo como ministra he sabido llevar adelante una política de seguridad firme, clara, nítida y sin miedo" y enfatizó que "no hay nada más importante que la vida de la gente. No queremos solamente más presos, queremos menos delitos, menos presos y menos delincuentes. Ese es el éxito de una buena política en seguridad".

"Creo que en esta oportunidad la gente va a decidir por una mano firme, clara y que sepa que va a defender a los ciudadanos y no a los delincuentes", concluyó Bullrich.