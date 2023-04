Máximo Kirchner pidió un plan para evitar dolores de cabeza

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró que el Frente de Todos debe tener "un programa claro y también el compromiso inquebrantable para después no tener dolores de cabeza. "Tenemos que tener un programa claro, que tenga 10, 15 o 20 puntos, y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para después no tener dolores de cabeza", comentó Kirchner. Al mismo tiempo, hizo referencia a la importancia de "poder debatir un programa de gobierno, más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones.”

Respecto a la tendencia que marca que la juventud se acerca al liberalismo, reflexionó que "hay que abrirles las puertas en todos los lugares que sea necesario. Las fuerzas políticas le deben abrir las puertas a los más jóvenes para que puedan hacerse cargo también de sus propias demandas intergeneracionales".

Durante el plenario militante del kirchnerismo porteño en el microestadio de Ferro, apunto sus cañones contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre quien dijo: "Maneja al Poder Judicial con una mano y con la otra los dos diarios más importantes de la Ciudad, Clarín y La Nación".

"De esta Ciudad han salido los intendentes que se han convertido en presidentes y más daño le han hecho al país: Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y hay otro al que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido (en referencia a Patricia Bullrich) lo trae cortito, le tiene miedo", aseguró.

Luego, recordó el paso de los aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio, Bullrich, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, por la Alianza: "La propuesta moderna, digital de la derecha argentina es traer a los mismos verdugos del pueblo que hace 20 años no tuvieron empacho de regar las calles de la Argentina de sangre, dolor y miseria".

Respecto al armado de listas del Frente de Todos y la intención de algunos sectores de no participar, argumentó: "No hay derecho a que alguien esté enojado y no ayude a discutir una nueva opción. Si hubo errores en estos tres años es bueno reconocerlo, pero es muy complejo si cada sector que integra del Frente de Todos todo el día está queriendo poner en duda su aporte por un lugar más o menos en las listas". De la mano, consideró que "hace falta reconocer errores, sentarse a dialogar, discutir un programa y juntar los votos".

"Nadie está exento de errores y equivocaciones, lo que tiene que saber siempre es gobernarlo. Primero para saber gobernar a la gente hay que gobernarse a uno mismo", comentó el presidente del PJ bonaerense, quien luego argumentó: "Un dirigente no debe victimizarse, sino hablar con los compañeros".

Respecto al futuro, expresó que "obviamente, va a haber que hacer un sacrificio inmenso para sacar al país adelante, pero el punto es cuándo un dirigente lo pone en valor", por lo que rememoró a su padre, Néstor Kirchner: "Hubo un presidente en la Argentina que tuvo la decisión de poner en valor el esfuerzo de cada argentino".