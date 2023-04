Jorge Ferraresi criticó al gobierno y defendió a Cristina

Jorge Ferraresi. intendente de Avellaneda, aseguró que "la única estadista que tiene la Argentina que puede dar vuelta la página es Cristina Kirchner". Pero, al tiempo, comentó que "con estas condiciones económicas es muy difícil construir una mirada de optimismo hacia el futuro".

"Somos un espacio de compañeros que creemos que no hay plan B. Esa construcción tiene que ver con eso. No imagino un plan B, porque no hay nadie más que pueda representar la esperanza de un pueblo que necesita respuestas", comentó en una entrevista radial.

"El espacio que más representa el aporte de votos, la mirada de la construcción de mayorías en el Gobierno es minoría", argumentó respecto al grupo que responde a la vicepresidenta. "Hay mucho más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. Somos siempre muy buenos movilizando cuando estamos en la oposición, somos maravillosos, pero después cuando estamos en el Gobierno nos olvidamos de que la movilización popular es necesaria para tomar decisiones".

Posteriormente hizo referencia a los datos de la inflación, que resultó del 7,7% en marzo, acumulando una suba del 104,3% en los últimos 12 meses. Al respecto, Ferraresi comentó: "El número de ayer es un golpe al hígado. Con estas condiciones económicas es muy difícil construir una mirada de optimismo hacia el futuro, porque en el mientras tanto también tenemos que resolver cosas porque nos toca gobernar".

"Si yo estoy convencido y no me convence, qué difícil es convencer a los que no están convencidos. Una elección se va a ganar no por lo que uno hizo, sino por lo que uno hace y lo que vas a hacer", reflexionó.

"Todos tienen que reflexionar en nuestro espacio y es necesario sentarse y tomar cartas en el asunto porque el presente es muy duro", comentó y finalizó: "estaría bueno que el pueblo sepa con nombre y apellido quiénes son los que hacen daño", apuntando contra los supuestos formadores de precio.