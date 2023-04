El Frente de Izquierda entregó comida y presentó su campaña

El Frente de Izquierda presentó en la plaza de la ciudad de Maipú, en la provincia de Mendoza, donde se unió a productores que repartieron bolsones de alimento.

Allí se encontraba Víctor Da Vila, precandidato a Gobernador de esa provincia por el Frente de Izquierda, quien conversó con Daniel Gallardo en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, quien comentó: “Estamos acá en Maipú acompañando una iniciativa de Nicolás Cortés, el candidato a intendente del Frente de Izquierda, y un grupo nutrido de productores que está planteando la necesidad que Maipú tenga un mercado central maipucino que facilite la posibilidad que los productores, las familias que trabajan la tierra, puedan llegar a los consumidores de forma directa”.

La dificultad de los productores

“Hoy el producto que menos diferencia tiene de precio de la puerta de la chacra al supermercado es del 70 1. Esto es muy importante en un momento donde la inflación ha superado el 100%, donde se beneficia a los acopiadores con subsidios, con eximiciones impositivas, que se ven beneficiados por el tipo de cambio porque exportan, mientras los que trabajan realmente la tierra, los cosechadores, las familias productores, no han recibido ninguna ayuda después de la enorme helada que han tenido en la temporada. Entonces, el que termina pagando las consecuencias de esto es el consumidor que lo ve reflejado en los precios”, comentó

Al mismo tiempo, explicó que los bolsones no se vendía: “Lo que están haciendo es pidiendo una colaboración a cambio de las verduras, las frutas que se están entregando en este momento. Eso significa un beneficio mayor para los productores que lo que se le está pagando en la puerta de la chacra de la finca por parte de los acopiadores”.

La propuesta nacional

Gabriel Solano, por su parte, explicó: “Yo soy candidato a presidente por mi partido, el Partido Obrero, dentro de la Frente de Izquierda porque estamos seguros que Argentina la saca adelante la Izquierda o no la saca adelante nadie”.

“Este país está siendo gobernado hace mucho tiempo por los políticos de siempre. Argentina está quebrada. Más de 120% de inflación, 40% de pobreza, los jubilados con haberes de indigencia. Esto no se aguanta más. Y la Izquierda tiene que asumir una responsabilidad que es histórica, es presentarse como alternativa para gobernar Argentina. Y lo tenemos que hacer con mucha fuerza. Y el Partido Obrero me convenció que esa es la salida”, consideró.

“Somos la única fuerza que tiene un programa para terminar con esta situación que existe en el pueblo argentino. Ojo porque hay otros sectores como el de Milei que quieren canalizar la bronca que existe, pero si es canalizada por la derecha, esto va a ser para peor”, reflexionó.

Respecto a la posible interna de la Izquierda, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, aclaró: “Todavía no tenemos definido que vamos a una interna, es un tema que tenemos que charlar. En la provincia de Mendoza ya es inexorable, los plazos son los plazos y Víctor va a ser nuestro candidato a gobernador y se presenta antes de este sábado".

"A nivel nacional todavía tenemos tiempo para un debate. Lo que estamos discutiendo es qué Izquierda necesita Argentina en este cuadro de crisis. A mí me parece que es importante este tema abordarlo y no resumirlo a una interna, no es un tema de ver quién gana, acá estamos discutiendo cuál es el papel que va a ocupar la Izquierda en el momento de una gran crisis nacional”, expresó el candidato.

“El debate dentro de la Izquierda es un debate que es el siguiente ¿somos una alternativa para ir cada dos años a las elecciones o nos presentamos como una fuerza que quiere conseguir el apoyo popular? y lo estamos discutiendo con Myriam Bregman y Nicolás del Caño".

"Y también discutimos lo siguiente ¿somos independientes del kirchnerismo o somos una variante de el? y el Partido Obrero tiene un debate con los compañeros del PTS sobre ese punto. Nosotros pensamos que la Izquierda tiene que ser completamente independiente de todo lo que nos han gobernado. Solo así vamos a poder cumplir la misión que tenemos”, consideró.

“Tenemos que asumir la responsabilidad de una posible alternativa. Si la Izquierda mañana saca en las elecciones un 15% de votos, no ganamos la presidencia, pero está claro que en la Argentina se está proyectando la nueva fuerza política que va a gobernar en el país”, concluyó.

La entrevista completa

Producción periodística: Daniel Gallardo