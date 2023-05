Daniel Scioli ratificó su condición de precandidato para la Presidencia

Cuando muchos esperaban que Cristina Kirchner aceptara ser candidata por aclamación en el acto platense, ocurrió lo contrario, y ofreció señales de que no aceptaría, lo que desató los rumores sobre una posible proclamación de Sergio Massa como propuesta de unidad. Frente a esto, el embajador en Brasil Daniel Scioli salió a ratificar sus aspiraciones de competir las PASO del oficialismo.

"No quiero ser candidato por ser candidato, quiero ser presidente", subrayó Scioli, según la agencia Noticias Argentinas, adjudicándolo a fuentes cercanas al exgobernador bonaerense. Según dijo, está "convencido" de la necesidad de que el Frente de Todos dirima sus matices en unas PASO. "Así empezó mi carrera política, ganando una interna, es donde deben dirimirse las diferentes ideas dentro de un espacio", agregó.

"Las PASO deben ser integradoras. Al día siguiente, todos juntos, porque el verdadero adversario está en los que quieren dinamitar todo y dolarizar", dijo el precandidato, en un tiro por elevación a la oposición, especialmente a Mauricio Macri y a Javier Milei, ya que agregó: "Algunos proponen dinamitar todo, otros dolarizar, flexibilización laboral y más ajuste. La salida es con desarrollo productivo, más y mejor trabajo", aseguró.

"En el 2015 les dije a los argentinos lo que podía pasar si ganaba el otro candidato, y pasó. Pero eso ya es historia. No quiero volver a tener razón. Hoy, con el aprendizaje de mi gestión en Brasil y con ideas adaptadas a un nuevo tiempo, estoy preparado y convencido para ser presidente", insistió, y se definió como "el original de la moderación y el consenso".

"La gente ya me conoce, soy confiable, previsible, sensato, no hago promesas incumplibles y el original de la moderación y el consenso. Cuando el presidente Alberto Fernández me dio el honor de representar al país en Brasil, algunos consideraron que era mi retiro político. Y acá estoy, una vez más, cuentan conmigo", destacó y, a través de un video publicado en sus redes sociales, Scioli hizo un repaso de las propuestas más polémicas de la oposición, como la eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía y la flexibilización laboral.