CFK contra la dolarización: "Es peor que la convertibilidad"

La vicepresidenta Cristina Kirchner abrió su discurso en el Teatro Argentino de La Plata, colmado por la militancia durante una clase magistral que sirvió para presentar la escuela política del peronismo Néstor Kirchner, y pidió a sus militantes que "no se hagan los rulos", en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial en las elecciones de octubre. "Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces", resaltó.



El mensaje fue en respuesta al "Cristina Presidenta" que le cantaron los presentes, recordando que fue el mismo escenario donde anunció que iba a ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en el año 2005, y en 2007 confirmó que sería ella la que competiría por la presidencia en octubre de ese año. Pero si se esperaba una señal, luego de que dijera en diciembre que no sería candidata a nada, la incógnita no se develó.

Contra el FMI

En su discurso, la vicepresidente definió la dolarización como "peor que la convertibilidad", y apuntó al fondo diciendo que "Ningún argentino de bien puede ignorar el lastre que es haber vuelto del Fondo Monetario Internacional".

Consideró que "ese acuerdo que se firmó es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países. Las políticas del FMI no han dado resultado en ningún lado".

A la vez, hizo mención al debate que elevó el diputado y precandidato presidencial Javier Milei sobre la dolarización de la economía en la Argentina, algo que evaluó "peor que la convertibilidad" y "no frena la inflación".

“La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización: Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, remarcó, añadiendo que “Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector políticos, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”.

A las corridas

También se refirió a los problemas con la cotización de la moneda, y lo hizo apuntando hacia la especulación: "Cuando uno ve lo que sucedió esta semana, comienza a advertir que el problema está en otra parte, porque el dólar se movía y los precios se movían. No es ni el déficit fiscal, ni la oferta y la demanda".

Para ilustrar, recordó: "Nosotros tuvimos seis corridas en el primer mandato y cinco en el segundo. No se enteró nadie porque el Banco Central interviene en la administración del tipo de cambio".

"Esto no se podía hacer hasta esta semana cuando se tomó la decisión de hacerlo porque el acuerdo con el FMI prohibía que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para evitar una corrida".

"Parte de las discusiones que tuvo el anterior ministro, no fueron conmigo, ni por mí, fueron por esta situación del BCRA que no intervenía no solo acá sino en otras situaciones".

Por ejemplo, sentarse en las reservas, porque la otra cuestión es no solo intervenir en el mercado cambiario sino poder hacerlo porque el BCRA tiene reservas", afirmó sobre la salida de Martín Guzmán.

"También defendió su posición de que el problema de la inflación no se debe al déficit fiscal: "Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuantos empleados van a echar, no va más esto".

"Es poco serio y poco sustentable en términos políticos. Todos hacen competencia a ver quién es más malo, quién va a ajustar más ¿en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer?", lo que cerró pidiendo "Basta del slogan del déficit fiscal".