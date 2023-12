El presidente Alberto Fernández realizó su última actividad oficial antes de traspasarle el mando a Javier Milei. El mandatario participó de la 63° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur en Río de Janeiro.

"Todos tenemos la misma voluntad de hacer fuerte el Mercosur", expresó Fernández a sus pares de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Paraguay, Santiago Peña, de Brasil, Luiz Inácio da Silva, y de Bolivia, Luis Arce Catacora. El encuentro se realizó en el Museo del Mañana de la ciudad brasileña.

Fernández expresó que "en el mundo está naciendo un nuevo debate geopolítico en el que se está poniendo en crisis la hegemonía estadounidense, que empezó claramente con el retiro de las tropas de Afganistán, y que siguió con la guerra de Rusia y Ucrania que involucró a toda Europa, en gran medida, a pesar de Europa".

"Europa además está crujiendo, porque primero se rompió el Brexit, y la guerra de Ucrania y Rusia los ha puesto en una situación realmente incómoda, porque no sólo perdieron a su principal proveedor de energía, que era Rusia, perdieron también a uno de los grandes proveedores de alimentos que era Ucrania", agregó.

"Ya no hay más una guerra ideológica y lo que se avecina es una enorme guerra comercial con dos protagonistas: uno que no quiere ceder y se siente más débil, que son los Estados Unidos, y otro que se siente potente, que es China", remarcó y agregó que "se presenta como el líder del multilateralismo".

Luego, consideró que “los BRICS pasaron a representar al 44 por ciento de la población mundial y el 36 por ciento del Ingreso Bruto Mundial" y que "hoy pesan más que el G7". Fernández reflexionó que "en este mundo convulsionado y conmocionado" el pacto del Mercosur con la Unión Europea “es un acuerdo, geopolíticamente hablando, imprescindible para no quedar atrapados en la bipolaridad de China y Estados Unidos”.

"Pero que sea imprescindible exige que nos sirva a todos, que es un pacto donde todos ganemos, porque si va a ganar uno y el resto va a perder, ese no es un buen pacto", remarcó.

A continuación, agradeció a China: "Me voy del gobierno con una sincera e inmensa gratitud con Xi Jinping porque cada vez que lo necesité estuvo al lado mío, y me ayudó una y varias veces" y se refirió a la hidrovía Paraná-Paraguay, sobre "es absolutamente cierto que los puertos en el Atlántico están en Montevideo y en Buenos Aires, y que la hidrovía también en gran medida pasa por Argentina".

Sin embargo, expresó: "Lo que no logro entender es porque se niegan a pagar peaje". "Que la Argentina pague todo y que los demás lo usen y no paguen nada, no me parece justo", agregó.

Antes finalizar la Cumbre, se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio entre el bloque regional y Singapur y se llevó adelante la ceremonia de firma y entrega de la Carta de Ratificación de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur.