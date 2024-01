El abogado de la familia de Tomás Tello, Miguel Ángel Pierri, aseguró que "la premeditación la tenemos casi probada", respecto al asesinato del joven en la localidad balnearia de Santa Teresita, mientras acompañaba la madre de la víctima a la fiscalía.

"Se trata de un hecho que ocurrió el 23 de diciembre y continúa el 1 de enero. Por eso decimos que la premeditación la tenemos casi probada", aseguró Pierri.

La madre de Tello, recordó que todo comenzó con un evento ocurrido el 23 en la que su hijo "no los dejó entrar el día de la fiesta". "Ellos van a la casa de Tomi para entrar a la fiesta y él no los deja entrar, inclusive me lo contó mi hijo.

El 24 me dice "mami sabés que un amigo se peleó con tres chicos de Buenos Aires en la joda que hice, pero yo no los dejé entrar porque iba a ser para 'quilombo'", recordó la mujer.

Luego de salir de la fiscalía, la madre informó: "Solamente dije lo que hablé con mi hijo la noche previa del 24. Me pidieron que diga solo eso y si él conocía a los chicos o no. Si había hablado con los amigos de Tomi para ver si pueden dar testigos".

Pierri, mientras tanto, aseguró que la fiscalía trabaja sobre tres líneas investigativas. "Para evitar conjeturas, les cuento que el fiscal ha trazado tres líneas de autoría, coautoría y partícipes necesarios y hemos conocido roles y autores, pero no voy a dar nombres", comentó.

Por último, el letrado añadió que el jueves deberán declarar los menores detenidos por el caso ante la Justicia.