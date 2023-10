La primera etapa de la pericia del teléfono Samsung gris, modelo SM-G532M de Julio “Chocolate” Rigau finalizó. El contenido del equipo fue descargado y se realizó una copia de seguridad.

La descarga de la información se realizó en la Fiscalía a cargo de Betina Lacki, a cargo de un perito designado por la Procuración General y con la presencia de expertos designados por las partes.

La defensa volvió a intentar detener la pericia, incluso designando un perito pocos minutos antes del horario establecido para el comienzo, por lo que después argumentó que la fiscal “no ha dado plazo legal para que el perito acepte el cargo”. Sin embargo, el juez Guillermo Atencio consideró que “si bien el Técnico Electrónico propuesto por la Defensa no ha sido aceptado como perito, la Agente Fiscal ha autorizado su intervención en la diligencia en el carácter de veedor”.

El equipo debía ser peritado el miércoles 11, pero los abogados de Rigau lograron dilatar la situación, luego de insistir en la nulidad del secuestro del equipo. “No hay prueba alguna de que se haya utilizado dicho medio (el teléfono) solo para cometer delito alguno, sino específicamente que tenga relevancia y vinculación con la utilización de las tarjetas de débito que le fueran secuestradas”, expresaron en una presentación.

Por otro lado, desde las 10 se tomó declaración a Emiliano Funes, un militante peronista que en una entrevista televisiva aseguró que repartía dinero. El joven confesó haber trabajado con el concejal Facundo Albini, además de explicar “cómo se movía la plata” en la sede del Frente Renovador en La Plata.

Luego, expresó que vio cómo Chocolate le entregaba “fajos grandes de plata” a Albini. “Siempre movían todo en efectivo. Así se manejan ellos”, agregó.

“Vengo a contar qué pasó con los fondos que se desvían porque soy peronista y tocar las arcas del estado no es peronismo. Todos lo conocían por el ‘Negro Chocolate’. La mayoría de las cosas las realizábamos en la básica de Facundo. Él iba todos los días a verlo a Albini”, expresó en la entrevista a Telenoche.

"Albini tiene su propia oficina en la Unidad Básica que es donde se juntan todos: apoderados, políticos del Frente Renovador. Lo he visto a Chocolate dándole dinero, hasta tres fajos de 1000 pesos grades, todo en efectivo, como lo mueven ellos”, explicó.

“Esos 27 millones deben haber ido a ‘los señores de la cámara’ que eran quien realmente se la llevaban. Yo puedo decir con seguridad que lo de Chocolate no es un caso único. No son 48, 48 son unos pocos, Chocolate no hay solo uno”, concluyó.