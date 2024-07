La declaración de Laudelina, el día que mencionó la hipótesis del accidente

La primera declaración de Laudelina Peña ante la Justicia Federal fue el 5 de julio, y en esa ocasión ratificó que Loan había sido atropellado por Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez, cuando salían del almuerzo en la casa de la abuela del niño. Con el levantamiento del secreto del sumario se pudieron conocer más detalles de la declaración, como su relato de cómo fue la maniobra para plantar el botín de Loan en el barro, y su declaración de que Caillava la había amenazado con hacerle daño.

Esa declaración fue ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, y Laudelina aseguró que Caillava la citó en una escuela abandonada, ubicada a 400 metros de la vivienda de la abuela Catalina, para darle el botín del niño: "Se metió en el campo y me dio la zapatilla. La zapatilla de Loan era un botín de piso verde agua con negro. En ese momento, la señora me dijo que el comisario ya sabía, que vaya y guarde en un lugar lejos, que lo ponga en un lugar donde lo iban a encontrar después", declaró.

Además, la mujer aseguró repetidamente que Caillava le habría manifestado que ya había conversado con el comisario Walter Maciel, en ese entonces a cargo de la comisaría de 9 de Julio, quien ya estaba al tanto de que tenía que encontrar el calzado durante el rastrillaje en el campo.

Loan Peña

"Ella no me dijo el lugar, solo que lo dejara lejos, que lo dejara en un lugar, que el comisario lo iba a encontrar, que el comisario ya sabía. Yo le dije que le iba a obedecer porque me amenazaba, me dijo que era una señora funcionaria y su marido un funcionario, que tenían mucho poder y que le obedeciera, que haga caso a lo que ella me dice, que haga lo que ella quería, que me quedara callada, que no hiciera nada", sumó en su testimonio,

Además agregó: "De ahí seguimos buscando, disimulando. Cuando todos se fueron para el fondo, yo fui y dejé la zapatilla lejos del lugar donde iban a encontrar, de ahí vuelvo a la casa, ella me sigue amenazando, me dice que me calle, que no diga nada, que el comisario ya sabía y después se van ellos".

Sobre lo ocurrido el 14 de junio señaló: "Seguimos buscando al nene por todos lados y ahí me voy yo con otra señora al lugar donde estaban las huellas y le mandamos una foto para la ubicación, que ella sabía dónde estaba la zapatilla".

"Se le manda al comisario y de ahí dejamos para que investiguen y a la tarde vuelvo con mi hija al lugar, a eso de las tres y algo de la tarde del día viernes. Ahí cuando llegamos estaba el comisario -Walter Maciel- con su amigo y yo le pregunté si tenía alguna pista, algo".

"Me dijo que sí, que tenía la huella, que estaba ahí la zapatilla, donde estaba plantada la zapatilla lo buscamos, se quedó el comisario con la zapatilla ahí, dijo que iba a avisar a los peritos y nosotros fuimos. Se quedó en el lugar con su amigo".