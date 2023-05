Encontraron muerta con signos de estrangulamiento a una periodista correntina

Una periodista de Curuzú Cuatiá, Corrientes, fue encontrada sin vida en su casa con signos de estrangulamiento, golpes en el rostro y rastros de sangre. Su expareja fue detenida mientras se investiga si se trata de un femicidio o un crimen relacionado con sus investigaciones.

En declaraciones a los policías, los familiares de la víctima afirmaron que no fue un suicidio, sino un asesinato debido a las verdades que revelaba y que querían silenciarla.

La periodista, identificada como Griselda Blanco, fue encontrada muerta el sábado en su hogar en la calle Juan Pujol de Curuzú Cuatiá. Según informes locales, su cuerpo fue hallado con signos de estrangulamiento, con golpes en el rostro y rastros de sangre en el suelo.

La expareja de Blanco, Armando Jara, fue detenido en relación con su muerte. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) y la Policía Federal Argentina (PFA).

A su vez, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se confiscaron prendas de vestir y una computadora portátil.

Blanco era periodista radial y presentaba programas en vivo centrados en el periodismo local. Recientemente, había estado investigando un presunto caso de negligencia médica en la muerte de una mujer en el hospital civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá. Además, había realizado denuncias públicas sobre presunto mal desempeño de la policía local, lo que llevó a que la fiscalía solicitara la intervención de la PFA en la investigación.

Una brigada de la División Homicidios de la PFA ha sido enviada para colaborar con el Departamento de Investigaciones de la región.

"Justicia por Débora Serrano. Murió en el hospital civil de Curuzú Cuatiá por mala praxis. Los culpables que vayan presos inclusive los directores del hospital. Juntos unido todo el pueblo en busca de justicia y haremos protesta fuera del hospital de la muerte. Si te sumas, comunicate. Todos por Débora Serrano", publicó Blanco ayer sábado cerca de las 2.30 de la madrugada en su perfil de Facebook.



Por su parte, Lautaro Cesani, uno de los hijos de la periodista, público un mensaje en la que aseguró que su madre "no se suicidó", sino que "la mataron".



"Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco".



Los investigadores no se descartan ninguna de las hipótesis para el móvil del crimen, aunque en un primer momento todos los indicios apuntan a que fue un femicidio.









Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.