Varios comerciantes denunciaron en redes sociales una estafa con una aplicación trucha que simula ser Mercado Pago. Esta simula realizar la transferencia y genera el comprobante. No se puede descargar de las tiendas oficiales, pero se consigue por medio del mercado negro en Telegram.

Los afectados mostraron como funciona la aplicación. El usuario ingresa los datos de transferencia en el programa que simula realizar la operación y genera el comprobante para mostrarle al comerciante, pero el dinero no llega nunca.

Visualmente, es muy similar a Mercado Pago. Solo se diferencia en el logo, que es más grande en la pantalla de inicio del celular. Además, luego de ingresar los datos para la ‘transferencia’, en vez de decir ‘transferir’ dice continuar.

“La app trucha no te pide huella ni nada para entrar, la transferencia es muy parecida, tenemos colegas que ya han perdido plata”, contó un comerciante de fundas de celulares de Salta. Al mismo tiempo, recomendó a sus colegas verificar el ingreso del dinero a la cuenta antes de entregar la mercadería.

“La app no existe publicada en ningún lugar, es algo falso que se manda por redes sociales, es de origen desconocido”, expresaron desde Mercado Pago a La Nación. La empresa “hizo una campaña con vendedores para que no entreguen el producto hasta no ver la actividad en su app con la computadora, que efectivamente el dinero ingresó”.

En la provincia de San Juan hay un detenido por el uso de este método de estafa. El comerciante desconfió y reclamó otras pruebas del pago. El estafador estaba con otras dos personas que se dieron a la fuga pero él fue detenido.