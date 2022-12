"Así lo conocí": una historia junto a Pelé

En la concentración del Santos en un predio que tenia el Club, a las afueras de la Ciudad.

Yo, junto a otros niños (integrantes del Coro de Niños Cantores de Mendoza) viajábamos a Europa (1967). El Barco, en el que ibamos, hizo escala allí y fuimos invitados por el Santos y conocimos a Pelé. Hicimos un picadito con él, me firmó un pañuelo y cuando le pedí que cantara, me miró, se rió y me dijo que él solo podía tener habilidad con sus piernas.

Antes de depedirnos Pelé nos prometió que el gol que hiciera esa noche (Santos jugaba la final de máximo torneo de Brasil) era dedicado a los niños mendocinos. Cuando el Barco salía lentamente del puerto de Santos, escuchábamos en una radio apoyados en una baranda el relato inentendible de ese partido que tuvo el único gol de Pelé por lo que el Santos se consagró campeón y nosotros nos llevamos la dedicatoria que tuvo el grito de gol de 35 niños. Cierro los ojos y recuerdo a ese DEPORTISTA que hizo una caricia en la cabeza de aquel niño que yo era, se sacó una foto con todos nosotros y yo toqué el cielo. El mismo, que hoy lo recibe como un Rey...