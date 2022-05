Zaira es una nena pequeña de tan solo 12 años que luego de perder a su mamá por causa de un cáncer de útero, entró en un cuadro de depresión profundo que hoy la tiene postrada en una cama, sin poder ver y en condiciones totalmente insalubres.

Luego de la pérdida de su madre, la menor y sus hermanos quedaron a cargo de sus abuelos y viven en una choza en Misión Chaqueña en situación de abandono y extrema pobreza. En ese contexto, los chanchos le arrancaron algunos dedos al intentar quitarle una medialuna que su hermano le había puesto en la mano en su intento por ayudarla a comer.

Diana Ferreyra es una vecina y amiga de la familia de la niña, ella posteó en su cuenta de Facebook la situación por la atraviesa: "Esta niña se llama Zaira, es de Misión Chaqueña- Salta. Tiene 12 añitos, su mamita fue mi amiga y compañera del colegio. Lamentablemente falleció debido a un cáncer de útero. La niña quedó a cargo de sus abuelos", comentó.

La vecina reclamó la presencia del Estado. "Es muy triste. No entiendo por qué pasan estás cosas? El sistema está mal, esta niña en su momento si hubiese recibido apoyo psicológico, quizás podría haberse evitado está situación. Una asistente social urgente! No puede esa criatura estar viviendo en esas condiciones! ¡ Viviendo en una habitación sin ventana! Hace un tiempo un chancho le mordió la manito y le faltan parte de sus deditos".

La mujer, en busca de ayuda, consiguió el permiso de los abuelos de la pequeña para que se conozca la historia de Zaira y la pequeña pueda tener una mejor calidad de vida junto a sus abuelos.

"Está necesitando algunas cositas que quizás puedan donarle. Quería comentarles algo, ella era una niña llena de vida, iba a la escuela, jugaba, como cualquier niño de su edad. Al parecer entró en depresión, por la falta de su mamá y dejó de comer. Está con un cuadro de desnutrición muy grave, perdió totalmente la vista y ya ni habla".

La nena se alimenta a través de una sonda que recibe leche y su estado de desnutrición es grave. “Cualquier ayuda, por mínima que sea, al menos puede mejorar un poquitito su calidad de vida y la de sus abuelos”, pidió la mujer en su publicación, junto a una foto de la leche que le recetaron los médicos a Zaira.

La familia no tiene beneficio alguno del estado ya que no cobran pensiones y sobreviven apenas con la venta de artesanías.

El traslado al hospital y asistencia

En declaraciones con Ciudadano News, Diana Ferreyra indicó que "las autoridades locales se comunicaron y el próximo jueves 26 de mayo, la nena será trasladada al Hospital Materno Infantil que está ubicado en Salta Capital", por lo que "ya es un avance muy grande para que ella pueda recuperarse".

Con respecto a los trámites que trababan para que se pudiera gestionar alguna pensión, Ferreyra expresó: "Se comunicó Fernanda Raverta, directora ejecutiva de Anses, con el abuelo de Zaira y se comprometió a realizar los trámites para poder obtener algún beneficio".

Cabe aclarar que, por el momento los abuelos de la nena, no reciben ningún tipo de beneficio por parte de Anses, y al no contar con el certificado de defunción de la mamá de la menor, no se podía realizar la gestión.

Diana manifestó que "gracias a la solidaridad de la gente, la nena ya cuenta con su cama ortopédica, con sábanas y colchas", por lo que "con su traslado al hospital estamos cada día más cerca de que mejore y vuelva a ser una nena feliz", cerró.

Quienes quieran colaborar desde el interior de país pueden contactar a Diana Ferreyra al teléfono 3878675790.