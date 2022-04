Tractorazo: cómo será la marcha de los productores rurales

Los productores rurales autoconvocados se trasladarán en tractores desde avenida del Libertador y Udaondo hacia Plaza de Mayo. Se espera que la hora central del acto frente a la Casa Rosada sea a las 15.

Dicha iniciativa es impulsada por agrarios del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba, sumado a la adhesión de cientos de sociedades y asociaciones rurales de todo el país, aunque no de las cuatro entidades nacionales que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (CRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro. Es en rechazo a la presión impositiva y a la intervención del Gobierno en los mercados de granos y carne, entre otros puntos, según los ruralistas.

Según los organizadores, los manifestantes -con sus tractores- se concentrarán desde las 10.30 en tres puntos de encuentro: Ruta 9 y 193; Ruta 8 y 195; y Ruta 7 y Ruta 5. Según lo autorizado por el Gobierno porteño, podrán confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo.





Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó ayer en conferencia de prensa que "se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina".



"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", insistió Cerruti en la rueda de prensa semanal.

Representantes de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un planteo judicial para "garantizar" que los tractores que se movilizarán a Plaza de Mayo, puedan circular de manera libre.