¿Se viene la boleta única de papel a nivel nacional?

Diputados de la oposición solicitaron convocar a una sesión especial el 5 de mayo para debatir la implementación de la Boleta Única de Papel. El pedido está firmado por los legisladores Florencio Randazzo del Interbloque Federal, Mario Negri de Juntos por el Cambio, José Luis Espert de Avanza Libertad e Ignacio García Aresca de Córdoba Federal, entre otros.

En un encuentro en San Isidro, ocurrido hace unas semanas, dirigentes concordaron impulsar el debate. En la reunión estuvieron presentes el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sus pares de Jujuy y Córdoba, Gerardo Morales y Juan Schiaretti; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Si bien no se discutieron proyectos puntuales, el consenso giró en torno a buscar alternativas para mejorar la calidad institucional.

La boleta única es un reclamo de larga data, encabezado principalmente por los partidos más chicos y en inferioridad de condiciones respecto a la estructura para fiscalizar las mesas, y que además no cuentan con los recursos económicos para imprimir gran cantidad de boletas.

Según estimaciones, la oposición puede lograr los 129 votos necesarios para iniciar la sesión, pero no se sabe si logrará llegar a los dos tercios de los votos necesarios para aprobar alguna iniciativa “sobre tablas”.

Desde la oposición comentaron que buscarán obligar al oficialismo a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y poder debatir el proyecto, para que la iniciativa vuelva a los 15 días.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

Es una boleta donde figuran los nombres y fotos de todos los candidatos, divididos por categoría. El elector puede elegir entre los postulantes marcando o no seleccionar ninguno y votar en blanco. Lo positivo es que de esta manera se simplifica y acorta el proceso de voto y siempre se encontrarán los candidatos que el elector quiere votar. Además iguala las condiciones entre partidos grandes y chicos y el Estado es responsable de la impresión.

Al mismo tiempo, se estima que se ahorrarían $3.000 millones en impresiones, con los beneficios al medio ambiente relacionados con la menor impresión.