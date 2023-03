Sabina Frederic le pide a Messi que colabore en Rosario para eliminar la violencia

"Hay que hacer muchas cosas y también cosas preventivas, como planes de desarme: sería super interesante que Messi colaborara en eso, ya que es su ciudad. Es una idea que teníamos en el Ministerio y no pudimos llevar adelante", sostuvo la actual titular de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (Cascos Blancos).

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional también cruzó al actual titular de la cartera policial, Aníbal Fernández, por haber afirmado que "en Rosario ganaron los narcos".

Y añadió: "Lo que sí está claro es que la calle está ganada por bandas criminales y el Estado perdió el control, en el sentido de la legalidad y la capacidad de sanción y prevención".

La ex integrante del Gabinete indicó que "si uno compara el mercado de drogas en Rosario y en Buenos Aires, es claramente superior en Buenos Aires: hay mucha más droga que circule porque hay más consumidores".

Y profundizó: "El problema no es enviar más efectivos, sino darles otras competencias que hoy no tienen: hoy las Fuerzas Federales tienen como obstáculo a la Policía de Santa Fe. Que el 911 no lo tenga más la Policía de Santa Fe, sino las Fuerzas Federales".