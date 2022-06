Monóxido de carbono: signos de alerta por intoxicación

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido producido mediante la combustión de nafta, madera, propano, carbón y otros combustibles. Los aparatos eléctricos y los motores que no se ventilan de forma adecuada, en particular en espacios cerrados o sellados herméticamente, pueden generar que se acumule hasta alcanzar niveles peligrosos.

En declaraciones con El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Marisa Gaioli, médica pediatra, brindó consejos para evitar la intoxicación por monóxido de carbono, por lo que explicó: “Es una intoxicación que nos tiene que alertar en todo momento del año, no solo cuando hace frío. A veces son casas que han estado cerradas y no han controlado los artefactos y durante el verano nos podemos intoxicar", dijo la profesional, y amplió: "Es la intoxicación más frecuente en niños, embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas previas".

Por lo tanto: “Una de las recomendaciones es estar atento al color de la llama de hornallas, siempre tiene que ser azul. Si es roja o naranja hay combustión incompleta de gas y seguramente se está produciendo monóxido de carbono".

Además, "nunca hay que cerrar en manera completa ventanas y puertas porque el ambiente tiene que estar ventilado" y "los artefactos a gas deben ser colocados y controlados por gasistas matriculados. No se recomienda que gente sin experiencia lo haga, porque puede haber combustión incompleta".

"Las ventanas y puertas deben tener al menos 15 centímetros de hendijas, incluso cuando son estufas de tiro balanceado hay que controlar que no estén obstruidas, al ser cálidas las salidas las palomas ponen sus nidos y no hay recambio de aire e ingresa el monóxido. También hay que tener en cuenta si hay cortes de luz y se usan generadores eléctricos, no ponerlos adentro de la habitación porque puede haber combustión", explicó la doctora.

“En los incendios, como pasó en Recoleta, en el que murieron cinco personas, donde además de las quemaduras, la intoxicación por monóxido de carbono es la que lleva a la muerte.

Al consultarle sobre cómo debería accionar una persona que se encuentra dentro de una vivienda que se está incendiando para evitar ingerir la mayor cantidad de monóxido de carbono, Gaioli dijo: "Hay que actuar rápidamente", ya que "el monóxido no tiene olor, color y se dispersa rápidamente en el aire", por eso "se lo llama el asesino silencioso, porque no nos damos cuenta".

"La persona que siente náuseas, dolor de cabeza, vómitos, zumbidos en los oídos es importante abrir puertas y ventanas y salir de ese ambiente. Llamar a un centro de emergencias porque a veces hay complicaciones tardías, por lo que la consulta siempre tiene que estar. Hay que estar atento y tener una hendidura abierta".

“Antes recomendábamos que quienes tenían braseros pueden calentar el ambiente con la puerta abierta o cuando están en otro lugar, pero nunca dormir con el brasero encendido, lo mismo con las salamandras o chimeneas a leña".

“No hay que confiarse del tiro balanceado, hay que estar alertas, con eso podemos prevenir" y completó: "Esta intoxicación es totalmente prevenible y evitable. Produce una gran cantidad de muertes en el país y en el mundo y muchas veces no son diagnosticadas porque comparten síntomas con otras enfermedades. Hay que estar consciente de que el peligro de la intoxicación siempre está".

Con respecto a las consecuencias que pueden quedar luego de la intoxicación, la doctora explicó que "depende de la gravedad que ha tenido", en general, pueden quedar secuelas: síntomas tardíos que se resuelven en dos semanas después de la intoxicación como dolor de cabeza, mareos, zumbidos en oídos".

La profesional manifestó que, "hay un síndrome retardado, que es como un Parkinson, hay temblores, alteración de la memoria, alteración para al pronunciar palabras, temblores finos, que en niños también pueden producirse alteraciones en el aprendizaje y la conducta. Siempre aunque la persona se recupere, hay que hacer la consulta", concluyó.

Resumen

Cómo prevenir la intoxicación con monóxido

Hacer controlar las estufas por gasistas matriculados

La llama de hornallas y estufas debe ser de color azul

Mantener siempre el ambiente ventilado

Cuáles son los síntomas de cada uno de los estados de la intoxicación

Intoxicación leve: dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos

Intoxicación moderada: confusión, visión borrosa, falta de coordinación, falta de fuerzas, palpitaciones, irritabilidad y falta de tonicidad muscular

Intoxicación grave: pérdida de conciencia, coma, convulsiones, hipotensión, arritmia e infarto de miocardio

Qué hacer ante la aparición de síntomas