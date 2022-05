Miguel Etchecolatz recibió su novena cadena perpetua

El represor Miguel Etchecolatz fue condenado hoy por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata a prisión perpetua, quien ya tiene 8 penas similares, por el secuestro y tortura de 7 personas en el Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y el asesinato de 4 de esas víctimas. También recibió la misma pena el expolicía Julio César Garachico. Entre los fallecidos se encuentra Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices.

"Se condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de prisión perpetua como coautor del homicidio calificado por alevosía, por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez; la privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por amenazas reiteradas en dos oportunidades y aplicación de tormentos a Rodas y Sánchez", leyó el presidente del Tribunal, Andrés Basso en el veredicto.

Al expolicía Julio César Garachico se lo condenó por el homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas, y la privación ilegítima de la libertad y torturas a Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López. Al mismo tiempo, el Tribunal rechazó el pedido para revocar la prisión domiciliaria de Garachico y mantuvo el beneficio.

Entre los presentes al momento de la lectura del veredicto, se encontraba presente uno de los hijos de Jorge Julio López y Emilio López Muntaner, hermano del estudiante "Panchito" López Muntaner, secuestrado en La Noche de los Lápices, ambos víctimas en este juicio.

Jorge Julio López

Mientras se leía, los gritos de "justicia, basura, vos sos la dictadura; justicia, basura, vos sos la dictadura" imposibilitaron que se continuara por lo que se retiró al público, que se mantuvo gritando en el pasillo.

Además, se hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella de desafectar el predio de Arana para convertirlo en Sitio de Memoria y de que se investigue a la empresa Peugeot por posible complicidad en el secuestro de Alejandro Sánchez.

Previamente, los imputados pudieron utilizar el derecho de uso de la palabra. En el caso de Etchecolatz, al encontrarse internado en el sanatorio "Estrada" de Merlo por una serie de episodios febriles, mareos y vómitos, la secretaria del TOF 1, Verónica Michelli concurrió a la clínica para registrar su declaración. "Etchecolatz dijo que es inocente, que él no hizo nada de lo que se acusa en este debate y que entiende que se ha violado el proceso de la Constitución Nacional", informó la secretaria del Tribunal. Actualmente está imputado en otros dos juicios de lesa humanidad en la ciudad de La Plata.

El expolicía Julio César Garachico también dijo ser inocente al afirmar que "de lo que se me imputa soy inocente y desconozco a las personas que están en el juicio. Se me acusa de algo que no tengo nada que ver".