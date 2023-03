Habló la moza mendocina que fue golpeada por un cliente: "lloro cuando me veo al espejo"

En las últimas horas se hizo viral un violento video de un hombre golpeando a una moza en un bar de Mendoza. Luego de los escraches a sujeto, Agustina Tramontana, la víctima de la golpiza y relató el difícil momento que está atravesando.

La joven que solo estaba trabajando, aseguró que que “le arruinaron la cara” y que quedó completamente desfigurada. En este marco confesó que “llora cada vez que se ve al espejo”.

"Me arruinaron la cara al punto de no poder verme en un espejo sin llorar, me hicieron mierda física y mentalmente y así como me pasó a mí les pasa a muchísimas personas que trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porque llegue a los medios es debut y despedida", sostuvo en un posteo en Facebook.

Junto con el mensaje, en el que muestra los rastros que dejó en su rostro la brutal agresión, ella expuso su dolor y obtuvo cientos de comentarios de apoyo.

Por su parte, el repudio hacia el agresor fue máximo y en horas de la tarde, se realizó una campaña en donde se describió el nombre y apellido del mismo, para que fuese reconocido como golpeador en todos lados.

Cabe recordar que el ataque ocurrió el pasado martes 14 a la madrugada en el bar Maldito Perro, en la avenida Arístides Villanueva 147, de la capital cuyana, y quedó registrado por las cámaras de seguridad, mientras que los dos agresores fueron finalmente detenidos.

Según informaron fuentes oficiales todo comenzó con una discusión entre unos clientes del lugar y el dueño. En ese momento, el propietario les pidió que se retiraran del local, pero uno de ellos agarró un vaso y cuando la chica le pidió que lo dejara, le pegó con el mismo en el rostro.