Bullrich y Larreta buscan acuerdos electorales en Mendoza

La discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich presenta un ring extraño de combate: la provincia de Mendoza. El candidato del jefe de Gobierno de Buenos Aires, Omar de Marchi, amenaza con presentarse por fuera del frente Cambia Mendoza para no ir a unas PASO contra el exgobernador Alfredo Cornejo, cercano a la titular del PRO.

Por ese motivo, hoy se realizó una reunión virtual de ese partido y las partes llegaron a un principio de acuerdo para bajar los decibeles de la disputa. En un Zoom, del que participaron Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y otros dirigentes del partido, que duró pocos minutos, lograron acercar posiciones.

En breves palabras, acordaron una nueva asamblea el lunes donde se reafirmará la integración del PRO a Cambia Mendoza, pero eso será válido para siete departamentos mendocinos: Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, San Carlos, Tunuyán y San Rafael.

De cualquier forma, esto no resuelve el problema de fondo. De Marchi y Cornejo siguen enfrentados y no deja de ser una representación a nivel provincial de lo que ocurre a nivel nacional entre Larreta y Bullrich. Sin embargo, las autoridades del partido consideran que “el mensaje final es que no se puede puede hacer lo que uno quiere en términos individuales o priorizar lo provincial por encima de lo nacional”.

Según trascendió, ahora comenzarán las negociaciones entre Cornejo y De Marchi, que podrían durar hasta el 12 de abril, fecha límite para la presentación de alianzas provinciales. “Llegamos a este acuerdo con la voluntad de que también se firme a nivel provincial”, expresaron desde el entorno de Bullrich.