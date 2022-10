Massa confirmó el piso de Ganancias subirá a $330.000

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir del 1 de noviembre subirá el piso de Ganancias para los trabajadores a $ 330.000.

La noticia la dio en el marco de una entrevista al programa de Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, en donde confirmó que la medida ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y que la AFIP trabaja para su rápida implementación.

"La suba del mínimo no imponible está decidida, será a partir del 1 de noviembre y la AFIP está terminando las proyecciones.Subirá a $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores, lo que ganan por horas extras o producto de paritarias no lo pierdan por el impuesto a las Ganancias", explicó.

Asimismo, advirtió que si no hay certidumbre,"termina pasando que lo que se acordó en una oficina en el Ministerio de Economía o en las empresas después no se refleja en la góndola".

Por otra parte, el funcionario confirmó que están trabajando con ANSES para la emisión de un "refuerzo alimentario" para los "adultos mayores que no tienen nada, no tienen planes, ni tienen seguro de desempleo, no tienen empleo".

Y finalmente, sostuvo que se lanzará un programa de Precios Justos que convivirá con Precios Cuidados: “Tendrá más productos que Precios Cuidados y deberá fijarse el precio en el paquete del producto”, concluyó.