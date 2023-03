Maestra rosarina les pidió dibujos a sus alumnitos: hubo uno estremecedor

Imagen ilustrativa de gendarmes en la provincia de Santa Fe

La ciudad santafesina de Rosario atraviesa un difícil presente por la violencia narco que diariamente se cobra víctimas mortales y profundiza el miedo y el estado de alerta de la ciudadanía.

Una docente rosarina recibió un escalofriante dibujo, por parte de uno de sus pequeños alumnos. La ilustración causó conmoción en toda la comunidad educativa porque el estudiante graficó la violencia armada que diariamente se vive en el barrio en el que reside o al menos, la que él percibe de alguna forma.

El estudiante tiene 7 años de edad, y entregó a la docente un dibujo que la evidencia realidad narco que sacude a sus vecinos o que reina en su entorno.

La docente pidió de forma clara y concisa a sus alumnos: “Dibujá el lugar donde vivís, teniendo en cuenta aquellos elementos que puedan servir para ubicar ese lugar”.

El dibujo del Thiago de 7 años

Thiago, cumplió con la consigna marcada por la maestra, aunque para sorpresa de esta misma, el chico dibujó a un hombre vestido con una gorra negra, la cara tapada y portando un arma en una de sus manos .

En la ilustración también se puede observar que otra de las personas tiene las manos en alto y en medio de ambos (el agresor y la víctima), hay una bala que se dirige contra la persona que tiene las manos arriba.

“Cuando mi hijo me mandó el dibujo se me hizo un nudo en la garganta de que un chiquito esté retratando eso. Esto no puede quedar así en el olvido”, expresó Juan Manuel, abuelo de Thiago.

Y agregó: “Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No sé si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia”.

El abuelo del chiquito que realizó el estremecedor dibujo, detalló que su nieto vive en Capitán Bermúdez, una ciudad del departamento de San Lorenzo, ubicada 15 km al norte del centro de Rosario.

“Si bien mi nieto no vive en la zona de riesgo, está al tanto de lo que sucede en sus inmediaciones”, relató el hombre a TN y dijo que la situación de guerra narco “es algo que se comenta a diario y se habla en todas las familias”.

El hombre detalló que su nieto no fue víctima ni protagonista directo de un hecho delictivo, sin embargo, argumentó: “Dibujó eso porque sabe lo que está pasando”.

"Mi nieto tiene esa imagen en la cabeza que muy bien la describió en un dibujo. Lamentablemente es una realidad que no le podemos ocultar”, concluyó.