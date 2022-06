Luis D'Elía confesó sus diferencias políticas con Cristina Fernández

El dirigente social Luis D'Elía señaló cuáles son sus diferencias políticas actuales con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien considera "una persona talentosa, brillante", con la que también mantiene ciertas distancias ideológicas.

"Uno hace alguna crítica o plantea un disenso enseguida te ponen en la vereda de enfrente, el compañero leal no es el alcahuete y chupamedias, es el que te dice las cosas y te dice lo que piensa", reclamó.

En esa misma línea, D'Elía remarcó que estuvo preso "por defenderla a ella el día de la sonada ruralista con ella apenas tres meses de mandato", pero que luego no lo visitaron ni se comunicaron con él. Incluso mostró su malestar porque Máximo Kirchner no respondió sus llamados.

"Uno espera otras conductas, pero no hablo por dolores personales, tengo diferencias políticas concretas con ella respecto del presente. Armó el Frente de Todos y puso a Alberto Fernández de presidente, lo primero que se espera es que ella lo apoye y no es lo que pasa hasta ahora, que cada dos meses hace una conferencia de prensa para descalificarlo en público, son conductas que no comparto y no tienen nada que ver con estas cuestiones tan dolorosas que conté", detalló.

D'Elía señaló que la vicepresidenta mantiene conductas que "le duelen y le molestan", como reunirse con el embajador norteamericano. "Nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales, se reunió con la Fundación Mediterránea y con Melconian, persona con la que estamos desde lo ideológico en las antípodas, y avala cuanta represión y brutalidad hace Sergio Berni, que es un poco el hijo putativo de ella", criticó.

Planes sociales

Respecto a la falta de empleo, el dirigente social afirmó que un restaurante genera más trabajo que una fábrica debido al avance de la tecnología.

"Hay que crear el Ministerio de la Economía Popular, legalizar a los movimientos sociales, así como Perón en el ’45 legalizó los sindicatos después de 40 años, hoy hay que legalizar los movimientos sociales, darles derechos, obligaciones, estatuto, financiamiento, cuota social, auditoría", pidió.

En cuanto a los planes sociales, D'Elía sostuvo: "Acepto que alguien del Potenciar Trabajo vaya a una pyme a trabajar y el patrón le pague la diferencia de sueldo, apruebo eso porque beneficia al desocupado y al patrón, ahora, los intendentes que usan a la gente como punteros políticos Néstor Kirchner nunca quiso que los planes los manejen los gobernadores e intendentes".