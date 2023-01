Los controles de Camioneros: ¿generarán desabastecimiento?

La confirmación de que el gremio de Camioneros controlará Precios Justos en los supermercados del país, tiene a muchos preocupados. Para aclarar lo que puede llegar a ocurrir Rubén David, titular de Oscar David Mayorista, de la provincia de Mendoza, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dejó las siguientes apreciaciones.

La posición de los dueños

“Nosotros ya estamos controlados por las organizaciones sociales. También estamos controlados por Defensa al Consumidor, tanto municipal como provincial, por el Ministerio de Economía. En definitiva va a ser un control más”, comentó y luego aseguró que "el problema es que acá estamos lejos de los centros logísticos, donde se produce la mercadería, y lo que más van a controlar esto de que sí la mercadería va a la distribución y si llega. Acá en Mendoza, toda la mercadería que llega se pone a disposición y se pone a la venta”.

¿Posible desabastecimiento?

“No, están faltando clientes, no desabastecimiento de producto. Esta es la realidad, o sea, no hay hoy un consumo masivo que pueda provocar un desabastecimiento. Pueden ser desabastecimiento puntuales por determinadas cuestiones que es lo que pasa en forma normal acá hay en cualquier lugar del mundo”, puntualizó.

El aumento de precios

“La inflación afecta a todos por igual, a todas las cadenas. No podemos prever nada, no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Cuando tenemos que decidir hacer una inversión también nos cuesta porque sabemos cómo arranca la inversión, pero no sabemos cómo termina y si la podemos terminar. Entonces, es algo que nos golpea a todos”, reflexionó Rubén David.

“Lo que pasa es que está caído el ingreso en Argentina. Yo veía precios de Chile de consumos masivos y nosotros estamos tres veces más baratos. El problema es que nosotros ganamos tres o cuatro veces menos. Una docena de huevos en Chile vale 2.500 pesos argentinos, un litro de aceite, vale 1800 pesos, un kilo de carne argentina en Chile o en Uruguay valen 10.000 pesos. El problema que tenemos es que estamos caídos nosotros con el valor de nuestra moneda. Nuestra moneda se ha despreciado. Entonces controles pueden haber todos los que queramos pero el problema pasa por otro lado”, enfatizó.

Una mirada al pasado y futuro

“Hace 70 años que hablamos lo mismo. (...) Entonces, digamos, no debe ser un solo problema, no debe ser un problema de abastecimiento, desabastecimiento o un problema de producción o no. El problema que estamos teniendo es el mismo que tenemos hace 70 años y es transversal a todos los gobiernos”, remarco y luego explicó: “necesitamos ponernos a trabajar en esto porque los alimentos en el mundo se están poniendo muy caros”.

¿Sería lo mismo que vengan los camioneros o que vengan los docentes a controlar los precios?

“Lo que pasa es que el problema es el mismo. Por ahí poder dar una visión distinta pero cuando venga a camionero o venga el gremio docente o el gremio de Comercio el que sea y le mostrás la factura, lo que te llega, el precio que te llega y todo, que sea un color político, de otro, que se más allegado o no allegado, contra la realidad no puede hacer nada. Y la realidad es que estos son los precios”, argumentó David.

Desde Buenos Aires no saben que pasa

“En Buenos Aires si alguien no entrega, levantan el teléfono lo llaman a Tombolini y lo llaman a Massa, lo llaman al que sea y le soluciona el problema. Nosotros acá no tenemos ni con quién hablar, lo único que nos hacen es controlarlo y controlarnos con una planilla, que a veces ni sabes si está bien el precio, porque hay planillas que están atrasadas. Hemos tenido algunas charlas con la con Defensa al Consumidor de la Municipalidad en donde las planillas que ellos traían eran atrasadas, no tenían nada que ver con la realidad, pero que a ellos mismos también se les complicaba porque no tienen con quién hablar. Estamos muy disociados de lo que pasa en Capital Federal y digamos el conurbano y todo alrededor con el resto del país”, consideró.

