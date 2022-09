La oposición responsabiliza al Gobierno nacional por los ataques mapuches

El conflicto mapuche en Villa Mascardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas después de que el dueño de las cabañas Los Radales, ubicada en las inmediaciones del predio que ocupa la comunidad Lafken Winkul Mapu, denunciara públicamente un nuevo ataque en su propiedad. Esta vez, fue directamente a una casilla de Gendarmería que custodiaba el lugar desde hacía dos semanas, tras el pedido de mayor seguridad luego del incendio ocurrido a comienzos de agosto.

A partir de este nuevo antecedente, los referentes de la oposición Mauricio Macri y Patricia Bullrich responsabilizaron al Gobierno por los ataques.

“En Los Radales incendiaron una casilla en donde estaban apostados gendarmes, quienes se retiraron por no tener el apoyo del Gobierno para actuar. Quemaron sus pertenencias y recibieron impactos de bala. El Sur sigue en manos de violentos. Presidente, ¿de qué lado está usted?”, escribió en Twitter la exministra de Seguridad de la Nación.

A su vez el expresidente compartió en su Twitter una publicación del legislador provincial Juan Martin: “Otra vez un ataque incendiario en Villa Mascardi. Esta vez incluso se enfrentaron con los efectivos de Gendarmería que cuidaban el lugar. La complicidad del Gobierno deja desprotegidos a los vecinos y también a quienes deben cuidarlos”.

Quien también criticó al Gobierno fue el dueño de la cabaña atacada por mapuches, quien en declaraciones a TN dijo: “Este es un ataque directo al Estado nacional, que ya no puede mirar a otro lado. La gobernadora está interviniendo y varias fuerzas políticas también, pero el Gobierno central hace silencio de radio. Los funcionarios no están a la altura. No tienen ni idea de lo que dicen ni hacen. Aníbal Fernández que lea cuáles son sus funciones. Están atacando a una fuerza nacional”.

El ataque

La noche anterior al ataque de la casilla se produjeron pedradas ante la presencia de gendarmes. Según vecinos de la zona, los agresores sorprendieron con piedras, palos e incluso disparos a los cinco uniformados que estaban en la casilla, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos.

Esta vez, los encapuchados habrían rodeado y arrojado líquido combustible para provocar el incendio y habrían hecho lo mismo con un galpón situado en la misma propiedad.