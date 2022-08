La oposición pide juicio político para Alberto Fernández

Luego de la defensa que hiciera, desde su cargo de Presidente de la Nación, un grupo de diputados nacionales de los distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de Juicio Político contra Alberto Fernández. La acusación concreta es de “intromisión” en el Poder Judicial, teniendo en cuenta que el comunicado fue emitido por el Gobierno nacional, en defensa de la vicepresidente Cristina Kirchner por la llamada “Causa vialidad”.

“Las expresiones del Presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada Poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos”, señaló Ricardo Buryaile, diputado por Formosa y autor de la iniciativa.

Fuerte apoyo opositor

El pedido sumó acompañamiento de diputados de todos los bloques de Juntos por el Cambio, y del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, lo que muchos leen como parte del acercamiento del libertario a JxC. “No es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y / o expresiones que constituyen una grave violación de la división de Poderes”, agrega el escrito, considerando que “El Presidente, como autoridad de un Poder del Estado, no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de Poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

Según Buryaile, “estas expresiones y conductas que se reiteran constituyen un ataque sistemático al Poder Judicial”, resaltando que “esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al Presidente de la Nación y para ello, es imperioso abrir el correspondiente Juicio Político que se ha presentado”.

Acompañaron la iniciativa los diputados nacionales Mario Negri, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.

Repercusiones, rechazos y responsabilidades

El rechazo se extendió a los mismos dichos de Cristina Kirchner, quien realizó desde el mismo Senado un descargo, frente al pedido de condena de 12 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua a ejercer cargos públicos. “Cristina Kirchner preguntó por qué no se investigó de dónde salieron los 9 millones de dólares que López escondió en un convento. Pero en el juicio, López dijo que se los dio el secretario privado de Cristina. La Vicepresidente va a ganar el Oscar a mejor edición de la realidad”, señaló el diputado Negri en Twitter, agregando que “revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción, pero no pudo explicar ni una palabra del ‘plan limpiar todo’, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez”.

Otra de las que reaccionó a los dichos de CFK fue la diputada nacional de Encuentro Federal (JxC) Margarita Stolbizer, señalando que “no contestó ni rebatió ninguna de las acusaciones y pruebas presentadas por los Fiscales Mola y Luciani. Hubo defraudación al Estado y entre todos los imputados conformaban una asociación ilícita para cometer delitos, que cometieron y se enriquecieron”. Por su parte, el senador nacional de la UCR y líder de la corriente interna Evolución, Martín Lousteau, advirtió que “el show” de Cristina Kirchner hablando en vivo desde el Congreso impidió que se reunieran las cinco comisiones del Senado previstas para este martes. “La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina”, agregó.

“Si a Cristina no le toca ser candidata por estar condenada, no le tocará. Alberto Fernández fue el primero en decir que Cristina Kirchner es corrupta, y luego lo dijo Sergio Massa. Por eso, Alberto Fernández y Massa fueron unos de los primeros acusadores de Cristina”, expresó la presidente del PRO, Patricia Bullrich, mientras que por el lado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, titular de su bancada en Diputados, remarcó: “el juicio de la Obra Pública no disciplina a nadie”, como aseguró Cristina Kirchner en su descargo de ayer.

La también diputada Paula Oliveto agregó: “Cristina está confesando que durante su gobierno hubo una connivencia entre sus funcionarios y los empresarios en el manejo irregular de la

obra pública”.