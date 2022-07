Jubilaciones para mujeres: el Gobierno extendió el plazo de la moratoria

El presidente Alberto Fernández decidió junto a la titular de Anses, Fernanda Raverta, extender por decreto el plazo de la moratoria previsional, hasta tanto el Congreso, sancione una nueva ley.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Adrián Troccoli, abogado previsionalista, expresó: “Primero, todos sabíamos que esta moratoria se terminaba hace tres años, entonces, sacarlo por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a días del vencimiento es, como mínimo, poco prolijo o acrecienta la teoría de que es un parche", por lo tanto, "parece inconcebible que el Congreso no tuviera tiempo para trabajar el tema y decir sí o no o si se restringía".

Para los jubilados, "por ahora no mejora mucho la cosa para los que no tienen aportes, porque esta moratoria tenía un límite temporal, no es que uno podía jubilarse sin aportes, esto solo afectaba a las mujeres, esta moratoria que se vencía ahora y que se extiende, era exclusivamente para mujeres", explicó Troccoli.

Además, “tampoco es que todas las mujeres pueden jubilarse, porque esta moratoria es una ley que sale en el 2004, que en 2005 se vuelve a reeditar, y en 2016 vuelve a levantarse la misma ley".

Por lo que "en 2005 se hizo permitía cubrir hasta 31 de diciembre de 2003, pasaron 17 años, entonces, la persona que hoy tiene 60 años no puede con este esquema de moratoria cubrir y compensar menos de 30 años de aporte, porque entre los 18 años de edad hasta 2003 pasan 24 años, que son los que pueden cubrir", entonces, "hay que cubrirlos de otra manera y es trabajando, pero la enorme mayoría de la gente que llega a la edad jubilatoria sin los años de aporte", por lo tanto, "esta moratoria tampoco soluciona la cosa".

Troccoli, insistió en que su apreciación personal, “que esto es un parche y no es una buena idea, creo que hay que darle a las personas mayores que no tienen un ingreso, algunos en forma de ingresos, pero no igualarla a quien tiene una jubilación, esto es el error de las moratorias, porque me están diciendo a mí que empiece a evadir porque soy autónomo y voy a cobrar la mínima y yo pago casi 10 mil pesos de autónomo por mes".

Además, "esta moratoria que Twitter dice que el presidente extenderá, paga por mes el que se jubila $39 por mes de deuda, contra casi $10.000, este desfasaje hace que desincentive a cualquier persona de bien a querer pagar porque básicamente es una toma de pelo para los aportantes”, destacó.

Al consultarle que si de nueve de cada diez mujeres de entre 55 y 59 años, y siete de cada diez hombres de entre 60 y 64 años iban a quedar a la deriva, sin acceder a la jubilación, el abogado indicó: "Esos números podrían ser correctos, quizá tengan una corrección a la baja, pero es lo que se maneja desde hace 10 años en la Secretaría de Seguridad Social, no es algo nuevo y tiene que ver con que en los últimos casi 30 años no han logrado bajar el trabajo en negro".

Y amplió: “A los varones no les mejora nada", ya que ellos, "siguen con acceso a la prestación universal para adulto mayor a los 65 entonces, los hombres a los 63 no se jubilaban y hay algunos proyectos".

Es más, "Martín Lousteau mencionó algo en su discurso en Senadores pidiendo que el proyecto volviera a comisión y que se tratara conjuntamente con otras cuestiones, pero la intención de los senadores, es que se tratara de manera seria y permanente", porque actualmente se extiende por dos años, pero la idea es hacer algo para cubrir a esta gente que no tiene acceso a una prestación jubilatoria, lo que sostengo es que lo que no tiene que ser es una jubilación, porque, sino que le estás dando lo mismo al que aportó que el que no aportó, estás igualando situaciones distintas".

Troccoli resaltó que “los hombres si tienen acceso igual que las mujeres, pero a los 65 años, que es la edad jubilatoria a la Pensión Única de Adultos Mayores (PUAM), que es una prestación disminuida, pero también los aportes son menores o cero".

Por lo que creo que "quizá el equilibrio se logre, si sale de algún proyecto de una jubilación proporcional", que consistiría en que "aquella persona que tienen algo de aporte, se les reconozcan esos aportes, permitiéndoles jubilarse con menores condiciones y haber y que, aquellos que no tienen aportes entren todos en un sistema no contributivo, esto es darle una prestación, pero que no venga de parte de los jubilados".

Para cerrar, “este año, a los que aportaron, los que cobran más que la mínima, se les volvió a bajar el haber respecto a la inflación, en caso de los docentes se le debe un haber entero porque todavía no tuvieron aumento en junio, en el caso del régimen general se les debe más o menos casi 0,6 haberes. Esto significa que los que aportaron vuelven a financiar a los que no aportaron".