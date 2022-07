Inflación e incertidumbre: el 'cóctel' que debe enfrentar Silvina Batakis

Fernando Marengo, economista jefe del Estudio Arriazu Macroanalistas y Black Toro Global Investments, charló con el programa Metaverso, acerca de lo que está sucediendo en Argentina en cuanto a la crisis económica desatada por la renuncia del ministro de economía Martín Guzmán y su reciente sucesora Silvina Batakis.

En este sentido el especialista manifestó: "Definitivamente resultado de un deterioro continuo que se profundizó a partir de la última semana de mayo que el gobierno por una operación de deuda quedó claro que la forma de financiamiento que tenía el gobierno que era exclusivamente colocar deuda ajustada por inflación, ese mercado empezó a perder fuertemente la credibilidad y la demanda y se le empezó a complicar el financiamiento al gobierno. Esto derivó en la renuncia del ministro Martín Guzmán y en lo que fue todo el fin de semana una disputa de poder político con dificultades para cubrir la vacante y claramente la economía funciona en base a confianza y todo esto profundizó la desconfianza y siendo el lunes feriado en EE.UU todo el impacto ocurrió el martes en Argentina”.

Con respecto a la abrupta salida del ministro Guzmán, Fernando Marengo explicó: “No sé si hizo todo el daño posible, lo que está claro es que es una silla caliente, que nadie se quiera hacer cargo del Ministerio de Economía es todo un síntoma de la situación económica del país".

Con respecto a la línea que seguirá el gobierno el economista afirmó: "Lo primero que hace el gobierno es, bueno, no me querés prestar plata a dos años, dame plata a seis meses entonces, empieza a acortar los vencimientos, que es el primer problema porque se te empiezan a acumular todos los vencimientos a corto plazo. Segundo, como de esa forma no llegás a cubrir todos tus necesidades de financiamiento le pedís al Banco Central que te ayude y le decís al Banco Central emití pesos o comprame la deuda o si cae mucho los precios de los bonos del mercado comprá los bonos esos y todo eso contra emisión de pesos y ahí empieza el problema".

“Cuando vos emitís pesos el problema que si esos pesos el mercado, la gente no lo demandamos empieza a generar el me los quiero sacar de encima, entonces, cuál es la mejor forma, comprar dólares oficiales pero la gente dice que no se puede comprar dólares oficiales y no es cierto, un importador compra dólares oficiales para pagar las importaciones entonces, te empiezan a crecer las importaciones de bienes y servicio entonces, el Banco Central te dice no quiero perder reservas entonces, qué hace, empieza a poner restricciones entonces, empieza a haber faltante, caída de actividad y además, como el importador no sabe a qué precio va a tener que recomponer el stock en el futuro muchas veces prefiere quedarse sentado encima de la mercadería y no venderla y es muy razonable incluso eso entonces, tenés un parate de actividad", comentó el jefe de Estudio Arriazu Macroanalistas y Black Toro Global Investments.

El analista también especificó: “Las otras formas de financiamiento, cuáles son los otros impactos de esos pesos, es que sigo queriendo comprar dólares y si el Banco Central no me vende voy al contado con liquidación, me amplía la brecha y todo esto genera inflación. Esto ajusta con más depreciación del tipo de cambio oficial para tratar de evitar un salto discreto, pérdida de reserva, incremento de la brecha, inflación y caída de actividad económica y todo esto se dice es consecuencia de la falta de dólares y no es cierto, es consecuencia de un déficit fiscal y la falta de confianza. Entonces, acá tenés que resolver el problema del déficit pero fundamentalmente el problema de la confianza".

"Para recuperar la confianza en el mercado es necesario utilizar reglas claras, creo que la principal que pediría es que no haya inflación, porque sé que con cada peso que me queda en el bolsillo, me voy a dormir con un billete de mil y a la mañana vale menos" afirmó Fernando Marengo.

“Pediría que no haya más inflación. Ahora, qué necesitás, no hay que emitir más pesos de lo que para gente quiere entonces hay que reducir el déficit fiscal y el gran problema que tenemos en Argentina, que es casi estructural, es que la reducción del déficit fiscal implica, como no queremos más presión tributaria, reducción de gastos y cuando hay que recudir el gasto creo que la inmensa mayoría de la población cuando empieza a ver los costos que tiene la reducción del gasto dice no, mejor sigamos viviendo con un poco de inflación, ahora, cuál es el problema, a eso se le llama ilusión monetaria porque digo no me recortés el ingreso, prefiero un poco de inflación pero al final del día lo que hace la inflación es recortarme el ingreso porque yo gano los mismos pesos pero compro menos bienes, es lo mismo", finalizó el economista.