Fiesta VIP: "Para Alberto Fernández, el honor de los argentinos vale 4 centavos"

Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio e integrante del Consejo de la Magistratura, habló en el programa Metaverso sobre el pago que realizó Alberto Fernández para cerrar la causa por la Fiesta en Olivos, que junto con el monto que pagará su pareja, Fabiola Yáñez, llega a 3 millones de pesos.

"Al fiscal nada se le puede reprochar. Ahora, en términos éticos y políticos, a mi no me gustó. Me choca fuertemente que el presidente arreglara esa horrible conducta que tuvo durante la pandemia con plata", sentenció Tonelli.

A modo de comparación, el diputado mencionó que Fernández pide 100 millones de pesos a Patricia Bullrich como indemnización para reparar su honor. "Para reparar el honor de los 45 millones de argentinos que nos vimos afectados, ofendidos, perturbados por esta fiesta en Olivos, él ofrece pagar 1,6 millones. Es decir: el honor de los argentinos vale algo así como 4 centavos por cabeza y el del presidente vale 100 millones", apuntó.

Tonelli explicó que lo que se juzga es la conducta personal e inedividual del presidente y su pareja, pero subrayó que el mandatario no debería ser tratado como ciudadano común: "Ejercer un cargo de tan alta responsabilidad como la presidencia de la República exige estar a la altura y conducirse de acuerdo con esa responsabilidad. Al presidente, todos tenemos derecho de exigirle una conducta ejemplar y mucho más rigurosa de la que le podemos exigir al común de la gente", remató el diputado.