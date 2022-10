Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta se reunieron hoy en el ministerio de Desarrollo Social para empezar una “transición ordenada” dándole prioridad a temas como las negociaciones con la Unidad Piquetera para evitar próximos acampes y cortes de ruta, partidas presupuestarias para aumentar la entrega de alimentos en comedores y merenderos y la continuidad de la auditoría al programa Potenciar Trabajo.

Lo cierto es que desde los diversos sectores sociales se muestran "preocupados con los cambios de gabinete casi constantes", según reveló Sebastián Martino, coordinador general de Barrios de Pie - Libres del Sur en CABA durante el programa Metaverso por Ciudadano News.

Así mismo, Martino destaca que Tolosa Paz fue una de las convocantes a la mesa contra el hambre, pero también recordó que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con La Cámpora en las elecciones: “Fue cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y la cascotearon bastante. Hay que ver cuánta banca tiene”.

En tanto, el coordinador general reveló que estiman que inicialmente Tolosa Paz siga el camino de los ministros que fueron saliendo y que estaban alineados en el acuerdo con el FMI.

Es por eso, que la principal preocupación de los movimientos sociales es “la altísima inflación que pega en dos aspectos centrales: alquileres y alimentos”, explicó Martino.

Y finalizó: “el sector medio con trabajo formal, puede soñar con comprarse una casa pero en los sectores populares no hay forma y el aumento de alquileres no solo impacta en cualquier barrio céntrico sino también en las villas, en barrios populares donde los contratos son más informales y duros, porque no solo que aumentan rápidamente de precio sino que el desalojo es más rápido”.