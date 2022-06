En el Día de la Bandera, Cristina culpó "al mercado" de la crisis

En su discurso por el Día de la Bandera, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, observó este lunes que en la actualidad "advertimos un ataque formidable al Estado" y apuntó contra quienes dicen "todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada".



Además, la expresidenta responsabilizó a "el mercado" por las crisis en lo que va del primer cuarto del siglo XXI y dijo que "el Estado" salió en auxilio de la sociedad.



En el acto celebrado en el predio del Parque Santa Cruz, en el partido bonaerense de Avellaneda, la vicepresidenta sostuvo que el Estado "es imprescindible".



La vicepresidenta dijo recalcó: "El Muro de Berlín también se cayó para el lado del capitalismo", y reclamó que se "haga capitalismo en serio, con acceso a la vivienda, a la comida, a la educación para todos y todas, sin exclusiones".

Por otra parte, Cristina Fernández habló de la situación del dólar en nuestro país. "No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior", dijo la mandataria, quien profundizó que "no es que no haya o nos falten (dólares) o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo".

Entre otras cosas, la vicepresidenta reflexionó: "El peronismo es laburo, trabajo; no depender de un señor que me da el alta o la baja. Los tipos rara vez laburan, ¡Las que van a laburar siempre son las mujeres!, Si Evita los viera… mamita".