Rodríguez Larreta confirmó la quita de impuestos a las tarjetas

Este martes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estableció que el impuesto a las tarjetas de crédito será eliminado de manera inmediata, a pesar de que el Gobierno Nacional todavía no cumplió con la restitución de los fondos por coparticipación que le fueron retirados a la Ciudad en 2020.

Cabe destacar que dichos fondos fueron devueltos a la Ciudad el pasado mes de diciembre gracias a un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Lo que prometo, lo cumplo", expresó Larreta desde el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. “No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo un Gobierno no cumple con las instituciones”, subrayó, al tiempo que cargó contra la administración de Alberto Fernández por "no acata el fallo de la Corte Suprema" que ordenó restituir los fondos de la Coparticipación.

Además,"no estamos dispuestos a que les saquen a los vecinos ni un peso más. Por eso, nos presentamos ante la Corte pidiendo un embargo diario de los fondos de la Nación para que la coparticipación que le corresponde a la seguridad de todos los porteños vaya adonde tiene que ir”.

Rodríguez Larreta argumentó que la decisión fue motorizada tras el discurso del mandatario en la apertura de sesiones del Congreso, y detalló que el proyecto para abolir la medida que fue adoptada para paliar "la quita de fondos". “Espero que los demás bloques acompañen esta medida para que se implemente en forma inmediata y que ya en el próximo resumen ningún vecino tenga que pagarlo”, señaló.

Respecto al discurso del jefe de Estado en la Asamblea Legislativa, Larreta sentenció: “Escuché cómo una vez más atacaba a la Ciudad, tratándonos a todos los argentinos que vivimos acá como si no fuéramos parte del país, me quedó claro que definitivamente nunca van a acatar el fallo. Ahí dije ‘basta, esto se termina acá’”.

Larreta aseguró que "el fallo de la Corte Suprema no será acatado y que no permitirá que el kirchnerismo anule uno de los poderes del Estado". Además, enumeró las principales problemáticas del país, como la inseguridad, la falta de trabajo, los sueldos bajos y los precios cada vez más altos, y prometió "reducir los impuestos para fomentar el crecimiento de las empresas, el campo, las pymes, los comercios y las industrias y generar empleo".

Para cerrar, el jefe de Gobierno porteño se mostró confiado en que "la institucionalidad y la república serán defendidas y que, trabajando juntos, se logrará el beneficio de la gente".