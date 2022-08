Causa Vialidad: ¿por qué rechazaron la solicitud de CFK de ampliar su indagatoria?

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó ayer el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ampliar en el día de hoy su declaración indagatoria en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, conocida como "Causa Vialidad", por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre.

El abogado constitucionalista y diputado nacional de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, en declaraciones radiales en el programa Metaverso por Ciudadano News consideró que la decisión del tribunal fue correcta ya que los juicios tienen reglas y procedimientos a los cuales tienen que someterse todas las partes.

“De acuerdo con ese procedimiento está previsto en el Código procesal Penal la etapa de las indagatorias, que ya pasó, lo que no quita que la vicepresidente no vaya a tener la oportunidad al final de pronunciar lo que se denomina las últimas palabras”, explicó a los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

En tanto, el abogado remarcó que la recusación que planteó el abogado de la vicepresidenta “es uno más de los tantísimos intentos que ha hecho CFK y su defensa para colocarla en el lugar de víctima y de ese modo defenderse de acusaciones gravísimas, diciendo que todo es orquestado, cuando en mi opinión, las pruebas acreditan lo contrario”.

Al respecto, Tonelli también opinó sobre la declaración que brindó la vicepresidenta desde su despacho en el Senado: “Eso no tiene nada que ver con el juicio y no será considerado ni tenido en cuenta por los jueces, es una defensa estrictamente política que no tiene nada que ver con la tarea del tribunal” dijo.

La condena

El fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.

Frente a este acontecimiento Tonelli estimó “saludable para el país” que si un ex funcionario de tan alta jerarquía ha incurrido en un acto de corrupción sea juzgado y condenado cuando “no es común ni en nuestro país ni en otros países del mundo que la justicia actúe de manera tan notoriamente independiente respecto de personajes de poder”.

Así mismo consideró “natural” que dicha acusación genere conmoción por la figura a la que atañe.