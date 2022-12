Bochornosa sesión en Camara de Diputados con gritos e insultos

La Cámara de Diputados vivió un día bochornoso que incluyó gritos, discusiones acaloradas y distintas acusaciones. La bancada de Juntos por el Cambio obligó a la suspensión de la sesión.



El escándalo

El oficialismo consiguió un quórum de 129 diputados una hora y media después del tiempo estipulado para el inicio, por lo que los integrantes de la oposición bajaron al recinto. De inmediato se agruparon alrededor del atril de la presidencia, donde se encontraba Cecilia Moreau, exigiendo que se levantara la sesión. Desde su perspectiva, el margen tolerable consensuado para el inicio es de media hora.

Mientras llamaban “violentos” a los oficialistas, expresaron discursos de protesta que detuvieron las cuestiones de privilegio. Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Silvia Lospennato eran algunos de los que más gesticulaban y golpeaban las bancas para hacer oir su descontento.

Desde la oposición, le recriminaban a Moreau el haber anulado la resolución que firmaba los cuatro nombramientos de representantes de Diputados al Consejo de la Magistratura. Esto se dio como respuesta a un fallo del juez Martín Cormick que impugnó la designación de la radical Roxana Reyes por la segunda minoría.

"La sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K", publicó Mario Negri, en su cuenta de twitter.

Acusaciones mutuas

Durante el griterío, Moreau le contestó a Negri: "yo no sé cómo usted trata a su mujer, pero a mi así no me trata mal por ser mujer". El opositor es considerado en misógino por el oficialismo, que asegura que tiene una hostilidad especial hacia Moreau por su condición de mujer. Por su parte, Germán Martínez, el titular del bloque oficialista, aseguró que el proceder de Juntos por el Cambio es una muestra de eso.

Cualquier intento de Moreau de continuar con la sesión se vio entorpecido por los gritos de la oposición. Finalmente, luego de una hora de escándalo, se planteó la moción de suspender la sesión y la presidencia decidió levantarla.