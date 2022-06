Ante la falta de Gasoil, aconsejan producir biodiesel

La falta de gasoil es una de una de las problemáticas que sufre el país, desde hace algunos días. Las pocas estaciones que cuentan con el combustible no dan a basto y la presión social por la escasez de un insumo básico es cada vez mayor. Es por eso que los especialistas fomentan el consumo de biocombustibles para sustituir la importación de gasoil.

Luis Zubizarreta, integrante de la mesa de Biocombustibles del Consejo Agroindustrial Argentino, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó:

“Los biocombustibles son combustibles que en lugar de provenir el petróleo provienen de otras fuentes renovables. En el caso del biodiesel provienen del aceite, el bioetanol proviene de la caña de azúcar o del maíz. Tienen enorme ventaja ambiental"

En este sentido, el especialista destacó que "la Argentina es un gran productor de maíz, aceite y azúcar" y que "tenemos un enorme potencial para producir biocombustibles". Es por eso que plantean ante la inminente escasez de gasoil incrementar ese corte.

"Es decir, usar más biodiesel que tiene precios competitivos, son amigables con el ambiente y potencian nuestras cadenas comerciales", señaló.

Segú trascendió alrededor de 19 provincias están en rojo por el desabastecimiento y Luis plantea una solución que parece ser inmediata. "Nosotros hablamos de la posibilidad de abrir a un corte mayor, pero en un mercado libre". Asimismo, destacó: "Proponemos poder participar en la matriz energética con un porcentaje mayor y en un mercado libre, o sea compitiendo con el combustible que el país incluso importa. Generando empleo en el país, no pretendemos que sea obligación sino que queremos entrar en el mercado con precios competitivos. Esto no tiene down side para la Argentina".

Por otra parte, indicó que para que haya una solución: "debe haber resolución de la Secretaría de Energía que permita que el corte vaya hasta el 15% en el caso del bioidiesel y que aclare que se va a comerciar con un mercado libre y transparente. Con eso podemos ir a ofrecer a las petroleras, incluso a empresas transportistas y competir contra el gasoil. Nuestra industria tiene capacidad ociosa alta, tenemos un impacto ambiental muy positivo. Lo podemos hacer rápidamente, tenemos la capacidad de entregar producto mañana si es necesario".

Finalmente sostuvo que es un buen cambio: "Hemos hecho pruebas durante meses en Rosario, con la supervisión de un técnico experto que es el ingeniero Garibaldi. Durante meses todos los colectivos de Rosario anduvieron con biodiesel con un impacto muy positivo en la emisión de gases de efecto invernadero":