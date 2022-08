Alejandro Monteiro: "Vaca Muerta podría aportar todo el gas que necesita Argentina"

Vaca Muerta es la segunda reserva de recursos hidrocarburíferos de gas del mundo, y hace diez años que está en desarrollo en Neuquén. Prácticamente es lo que has sostenido la producción de dicho recurso y, de no existir, hoy la Argentina no importaría solo lo que llega desde afuera, sino que gastaría muchos miles de millones de dólares más en la importación.

Alejandro Monteiro, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén lo sabe bien, y lo explica en forma detallada. En una charla con el programa Metaverso, por Ciudadano News, el funcionario comenzó explicando qué es en esencia Vaca Muerta: "Es una formación geológica ubicada principalmente en Neuquén, pero que incluye el sur de Mendoza, y el oeste de La Pampa y Río Negro. Se generó a partir del depósito del lecho marino, y actualmente se halla a unos 3 mil metros de profundidad: aparte de ser la segunda reserva de gas del mundo, es la cuarta en contener petróleo", explicó el funcionario.

"Neuquén produce el 65% del gas y el 45% del petróleo de todo el país. El 50% del gas proviene precisamente de Vaca Muerta, con lo cual, si no se hubiera desarrollado este emprendimiento, estaríamos gastando muchísimo dinero en importar gas, más de lo que hoy se gasta", compartió.

La Argentina depende mucho del gas, y por fortuna se cuenta con una matriz energética que, al no usar carbón, resulta en un proceso "limpio". "Vaca Muerta podría abastecer al país con todo el gas que haría falta, incluso en los meses de invierno", dijo Monteiro. "Tenemos que ver cuál es el mercado para que, cuando bajemos en la demanda de gas, ese recurso pueda seguir produciéndose y entregando a otros mercados. Ese es el desafío de desarrollar con prontitud los recursos".

Qué pasa con el gasoducto Néstor Kirchner

Monteiro repasó la historia reciente del gasoducto más importante del país, y que todavía se encuentra en fase de proyecto: "El gobierno anterior había desarrollado la ingeniería para el gasoducto Néstor Kirchner, tanto para la etapa uno como la dos. Esto requería que el sector privado lograra el financiamiento, y bajo ciertas condiciones a través de un sistema de tarifas, para recuperar la inversión. Pero la Argentina tuvo (y tiene) graves problemas económicos, por lo que la licitación se fue postergando y se dio por terminada sin adjudicarse, porque el acceso al financiamiento para semejante proyecto era imposible de alcanzar", explicó Monteiro.

¿Cambiaron las cosas con el gobierno actual? "El gobierno de Fernández tomó el proyecto y decidió hacerlo a partir del financiamiento estatal, y para eso tuvo que revisar la ingeniería para ver de qué manera podía conseguirse el dinero. Aquí aparecen los impuestos a las grandes fortunas, con el fin de respaldar la futura construcción", comentaba el ministro neuquino.

Este jueves al mediodía se reunían Sergio Massa (ministro de Economía) y Wado de Pedro (ministro del Interior) en la provincia de Neuquén: "la idea es conversar, además de la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, en cómo será el esquema de construcción y financiamiento del segundo tramo", dijo Monteiro.

Y además de eso, el estímulo para la producción: "Creemos que se podrá llenar el gasoducto el año que viene, con un ingreso incila de 11 millones de metros cúbicos para el año que viene", remarcó el funcionario.