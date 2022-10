Sol Beldi y el Social Media Day: "Buscamos mostrar el proceso de transformación digital"

Este viernes 14 de octubre en el Sheraton Hotel se desarrollará una nueva edición del Social Media Day. El evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales, se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional.

El Social Media Day es un evento que convoca miles de personas y a las mejores marcas para abordar las tendencias digitales. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Rosario, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y en los próximos días desembarcará en Mendoza.

En declaraciones con Ciudadano News, María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver, habló sobre su participación en el evento e indicó: "En la charla 'Procesos tecnológicos en los medios de comunicación' buscamos mostrar cómo se desarrollan procesos como los de transformación digital, cuál es el origen de estos procesos y el papel que juega la tecnología, agregando valor a los contenidos y ayudando a los medios a aumentar el engagement con sus audiencias".

Y compleó: "Es súper enriquecedor volver a encontrarnos de manera presencial con el público y referentes de la industria, se han presentado nuevos desafíos en la forma de consumo y contacto con las audiencias estos años de pandemia y poder encontrarnos de nuevo de manera presencial es una excelente instancia para compartir esas experiencias", cerró Beldi al indicar sobre el retorno del evento a Mendoza.

Entre los oradores al evento se encuentra Orlando Tirapu, Editor Periodístico de Ciudadano News. Además, estarán presentes Martín Enriquez, Client Partner en la vertical de CPG para Chile, María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver, Julieta López, Head of Marketing en Naranja X, María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X, Rosaura Zuvic Head of Sales Chile at Comscore, Maurice Jalfon, Head of Social Media Infobae, Facundo Olmedo, Agency Account Manager Google, Ennio Castillo, Partners and Integrations Manager en Doppler, Gerardo, Biondolillo, Director Comisión Cuyo CACE, Leo Rearte de Los Andes,Pablo Terk Secretario de Comunicación y Planificación Estratégica de la Ciudad de Mendoza.

Alguno de los ejes temáticos que se abordarán son:

Redes sociales

Transformación digital

Marketing de contenidos

Comunicación

Innovación

Videos cortos.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en: https://smday.com.ar/mendoza/