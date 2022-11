Polémica por el cierre de 3 cursos en un CENS de Mendoza

Imagen de Archivo

Una escuela de Luján de Cuyo, en Mendoza, denunció que desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes Adultos (DEPJA) les notificaron que desde el 30 de noviembre cerrarán 3 cursos aduciendo la baja matrícula.

En declaraciones a Ciudadano News, Beatríz Etcheverry, profesora del CENS 3-466 de Carrodilla, contó que "el lunes 14 de noviembre se presentó personal de la Supervisión III de la DEPJA, para notificar que desde el 30 de noviembre, se cerrará el Anexo I, que funciona en la Biblioteca Popular"

El cierre involucra a 3 cursos del CENS 3-466 "bajo la justificación de la baja matrícula" y lo que" más nos preocupa que para esa fecha aún no ha finalizado el ciclo lectivo, algo que perjudica, no solo a los alumnos, lesionando el derecho a la educación de jóvenes y adultos, sino que perjudica nuestra fuente laboral.

En el caso de profesores suplentes, se quedan sin horas cátedra con la evidente dificultad de no percibir remuneración".

La docente explicó que "dentro de la educación para jóvenes y adultos, la forma de trabajo es diferente, sumado que desde julio disminuye la matrícula, que se potencia a esta altura del año, ya que hay un desganamiento por parte del alumno, por lo que claramente la cantidad de inscriptos a principio del ciclo lectivo, a medida que transcurren los meses dejan de ir por diferentes motivos".

Además, "si el cursado es semipresencial, lo diferente es que si el estudiante hizo tres cartillas o cuatro, que sería como la mitad del año y lo deja, cuando vuelve lo retoma desde dónde lo dejó, no tiene que volver a empezar", contóla docente

Por lo tanto, "no es tan sencillo que se cierren 3 aulas", es más "las inscripciones están abiertas durante todo el año, y pueden comenzar con el cursado cuando quieran".

Para cerrar indicó: "Lo grave también es que dejan a docentes que nos dejan sin esas horas desde el 30 de noviembre, fecha en la que ya no se pueden conseguir nuevas, ya no salen llamados y no tenemos posibilidad de volver a trabajar, recién en febrero, marzo del año que viene podemos obtener, con la agravante que después cobramos dos meses tarde.

"Hace 8 años que trabajamos en la institución. Al avisarnos 10 días antes del cierre, nuestra situación económica se ve muy complicada, ya que perdemos el 25% de nuestro salario que recién se estabilizaría, en julio del 2023, y somos sostén de familia".

Qué dijo la DGE

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), confirmaron el cierre de un primero, un segundo y un tercero, ya que solo había 3 estudiantes para 75 horas".

Además, explicaron que "para esos 3 alumnos, se abrirá un multiciclo de segundo y tercer año, donde funciona un CEBJA, que tiene un primer año en el mismo edificio del CENS, entonces con 25 horas garantizaríamos la situación de esos alumnos".

Otra alternativa es que "aproximadamente a 2 kilómetros hay otro CENS, por si tenemos alguna dificultad o alguien se quiere mover hasta ahí. O sea que la población de esa comunidad está cubierta con CEBJA y con CENS".

Ante las alternativas que surgen, desde la DGE dijeron que también "existe la posibilidad de sí algún estudiante no está conforme, se lo puede ingresar el próximo año a educación virtual, educación a distancia, modalidad que está andando muy bien".