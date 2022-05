Mendoza tendrá una red de inteligencia para prevenir y esclarecer delitos

El gobernador, Rodolfo Suarez, junto al intendente de Luján de Cuyo, inauguraron ayer la Comisaría 11º, la Unidad Fiscal 11 y el nuevo Centro de Monitoreo en la tierra del malbec y adelantaron la provincia realizará una importante inversión para prevenir y esclarecer los delitos.

El gobernador anticipó: “Vamos a trabajar muy fuerte y vamos a realizar una gran inversión en Mendoza en materia de seguridad. Primero vamos a incorporar más de 700 cámaras nuevas y vamos a incorporar todas las cámaras de los municipios y del sector privado a un solo sistema de monitoreo".

"La inversión también va a incluir vehículos, armas, chalecos y todo lo que necesita la policía para salir a combatir el delito. Vamos a tener una red de inteligencia para prevenir y esclarecer los delitos. La inversión también incluye tecnología y capacitaciones para prevenir los delitos que se realizan a través de las redes sociales”, dijo Suarez en su discurso.

Por su parte, el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Braganolo, agradeció que se eligiera su departamento para esta obra de vital importancia. “La tarea que nos toca es trascender y para eso tenemos que animarnos a hacer cosas importantes, que no se agoten en el día a día, en el mes o en un año, sino que impacten en generaciones tras generaciones. El desafío que hemos asumido es ese”, puntualizó el intendente.

Haciendo hincapié que la seguridad es un tema crucial para los mendocinos, el Gobernador agregó: “No me gusta hablar del pasado, pero nosotros recibimos una fuerza de seguridad que estaba diezmada en cuanto a infraestructura, tecnología y equipamiento de la Policía. Siempre digo que había más policías que balas en el stock. Hoy, cuando hablamos de un plan, no puede haber un plan si no pensamos en invertir en equipamiento para la policía y sobre todo en infraestructura, como la que estamos inaugurando hoy. Este centro, donde también va a funcionar la fiscalía y un centro de monitoreo, van a poder operar drones y va a estar al servicio de la comunidad en un lugar estratégico. Esto es trabajar en seguridad”.

En este sentido, el mandatario remarcó que desde el 2015 comenzó una transformación en el municipio lujanino y en la provincia con un detallado plan de trabajo.

“No vamos a negar que en nuestro país la gente la está pasando mal, que las cosas no funcionan y la pobreza que hay. Combatir la inseguridad también es trabajar para cambiar todas esas cosas en la Argentina, para que haya trabajo y empleo genuino”, remarcó Suarez. Y añadió que “en este momento hay índices que son muy buenos en Mendoza. Tenemos 4,2 de homicidios cada 100 mil habitantes y estamos muy por debajo de otros lugares del país. También en los datos de robo agravado. Tenemos un 50% más de detenidos por este tema. Por eso también tenemos la infraestructura carcelaria que hemos desarrollado. Esto es pensar en el futuro”, cerró.

Detalles

El nuevo edificio está ubicado en calle San Martín s/n del distrito Ciudad de Luján de Cuyo, aproximadamente a 650 metros al sur de la plaza departamental. La obra cuenta con tres plantas: baja, alta y azotea, que incluyen Comisaría, Oficina Fiscal, área de Detención, sala de Videovigilancia y sala de Monitoreo de drones, entre otros espacios.

La planta baja con destino para la comisaría está distribuida en dos áreas: lado sur para área Aadministrativa con ocho espacios de trabajo -entre despachos de autoridades, salas de reunión y oficinas operativas- y sanitarios para personal policial y público. El lado norte, para área de Detención - ocho calabozos, sala de requisa ingreso/egreso, baños de detenidos- y espacios de uso policial, como guardia, cocina/comedor y sanitarios para personal.

En tanto, la planta alta con destino para comisaría, Municipalidad Luján de Cuyo y Oficina Fiscal en dos áreas: lado sur para sala de Visualización, Cata Center de Ministerio de Seguridad y municipio y sanitarios para operadores, y el lado norte para Oficina Fiscal con espacios de trabajo -entre despachos y oficinas- y sanitarios y office para personal fiscal. Mientras que la planta azotea tiene la sala de Operación y Monitoreo de drones.

El predio para el edificio uso policial/fiscal delimitado cuenta con una superficie de terreno de aproximadamente 1.070 m² exclusiva y posee una superficie cubierta total aproximada de 665 m².