Segundo Foro Jóvenes de la Industria Nacional: la salida no es Ezeiza

Con una importante concurrencia de representantes de todo el país, se lleva adelante el II Foro Jóvenes de la Industria Nacional que organizan ASINMET y ADIMRA.

Además de contar con la presencia de industriales y ejecutivos del sector, están presentes funcionarios del área laboral tanto de la provincia, como de la Nación.

El objetivo del encuentro es que los jóvenes vean y palpen posibilidades profesionales y laborales en Argentina. Dejando de lado la salida por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al respecto el empresario metalmecánico Juan Pablo Solís charló con Ciudadano News y comentó: “El foco son los jóvenes, nosotros estamos convencidos de que la puerta de salida no es Ezeiza, sino que la puerta está acá en Argentina y en apostar a la Industria Nacional”.

“Tenemos que trabajar en un desarrollo sostenible que esté pensado en tres ejes: la educación, la producción y la suma de estos dos ejes nos va a llevar a tener empleo formal. Si apostamos a la educación, la producción y el empleo podemos tener una Mendoza más desarrollada”, expresó Solís.

Por su parte Gonzalo Navarro responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación: “Nosotros entendemos la gestión del trabajo en un acuerdo tripartito, el Estado, las empresas y los trabajadores, entonces que nos podamos encontrar acá para poder pensar estrategias de formación e inserción en la industria nacional es el reto que tenemos por delante. Encontrarnos hace que las propuestas de formación profesional que tenemos del Ministerio de Trabajo de la Nación, tengan que ver con lo que demanda el sector privado en relación a las nuevas competencias para la generación de empleo”.

Tomás Karagozian, presidente de la UIA Joven dialogó con El Interactivo, de Ciudadano News, expreso que" “Este foro es espectacular, es impresionante el trabajo que están haciendo los metalúrgicos en su rol tanto gremial como empresarial en la provincia, esta tiene repercusión nacional y la verdad que me gusta ver los jóvenes involucrados dedicando tiempo a la dirigencia, a la formación, a aprender sobre ejes que son fundamentales para el presente y para el futuro de nuestro país como la innovación, cómo hacemos para acercar al mundo de la ciencia y la tecnología e innovación a la producción".

“La salida no es Ezeiza por supuesto que respeto a quienes se van, son diferentes realidades, nosotros estamos comprometidos desde la Argentina a que los cambios hay que hacerlos desde adentro, no somos ingenuos, sabemos que no es fácil, todos debemos trabajar en equipo a partir del diálogo que es la principal herramienta para establecer consensos".

