Entrevista: el coraje de ser camionero en alta montaña

Luego de que cientos de personas se quedaran varadas en medio de alta montaña, se cuestionó sobre cómo es el trabajo de los camioneros que deben transitar hacia Chile transportando mercadería.

A pesar del frío extremo o del insoportable calor, ellos deben realizar el cumplido y llegar al otro lado de la Cordillera ese es su objetivo. Ciudadano News tuvo la posibilidad de entrevistar a un transportista, David Bizzotto, quien reveló cómo es la logística en su labor y la organización en Los Libertadores.

“Hasta el 2018 tuve la posibilidad de manejar. Actualmente el flujo de camiones es más grande y están pasando cerca de mil camiones por día”, comenzó explicando el joven. Asimismo, aseguró que es por ese motivo que “las instalaciones están saturadas”.

Cómo es ser camionero

Teniendo experiencia en el rubro afirmó que “hay contingencias en todos lados” y realizó una observación: “Con medio día que se cierre el paso, se frena el pasaje de camiones y para la empresa eso es una pérdida”. En este sentido destacó la “importancia” a la hora de que cada camionero pueda realizar su labor en tiempo y forma sin demoras, para tampoco tener que pasar tiempo en condiciones complejas, como lo es dormir con temperaturas bajo cero, o tener que ir al baño en medio del desierto, o en plena ruta.

A diferencia de lo que es ahora, recordó: “Antes sabíamos que desde Mendoza a Los Andes eran 8 horas de viaje con alguna que otra demora. Hoy hay demoras de casi 24 horas. Cruzan alrededor de 1000 camiones por día y tramitan 30 por hora”.

Sobre este tema, opinó: “Infraestructura es lo que está. Lo que falta es es voluntad de los funcionarios. Desde aduana trabajan todos los días, pero SENASA, no lo hace los domingos. Entonces un paso que está habilitado 24 horas, con personas que sí lo hacen, en SENASA no” y agregó: “Necesitamos un sistema que sea más ágil, más rápido. En ocasiones, hay filas de más de 15 kilómetros de camiones esperando para ingresar al ACI desde Chile hacia Argentina, aguatdando en la banquina, donde los conductores se estan moviendo de a 20 metros sin poder descansar”.

Por su parte, contó que muchas veces se les imposibilita tener algunas comodidades que son básicas: "En la playa en invierno los baños a veces no funcionan o no hay agua caliente. No tienen comodidades. Sin embargo, en Argentina por lo menos los conductores están en playa cerradas, en Chile aguardan a la vera de la ruta y es mucho más peligroso".

El joven recordó que, en ocasiones, los mismos choferes -algunos de avanzada edad - "tienen problemas de presión y se encuentran con un camión tapado de nieve, y tienen que sacarla con una pala y atraviesan problemas con la altura que pueden agravar un poco más". Esto fue advertido porque son muchos los que tienen "problemas de presión, de altura y en invierno pasan mucho frío. Hay camiones con más comodidades que antes, pero no todos los conductores tienen esa oportunidad de tenerla".

Camiones varados en alta montaña

Decenas de camiones, micros y autos particulares habían quedado varados en la ruta internacional 7 el fin de semana del 10 de julio. Todo sucedió debido a un intenso temporal de nieve y viento blanco que se registró en ambos lados de la cordillera de Los Andes y que produjo el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor.

Sobre lo sucedido, David Bizzotto informó que a pesar de los días que han pasado: "Todavía hay camiones del lado chileno no han rescatado, están prácticamente en todos los caracoles y esperan al fin de semana para poder sacarlos".