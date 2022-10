Ennio Castillo habló de su participación en el Social Media Day de Mendoza

Este viernes 14 de octubre se desarrollará en el Sheraton Hotel una nueva edición del Social Media Day Mendoza, el evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales más importante regresa a la provincia cuyana luego de tener que cambiar de modalidad debido a la pandemia.

Los representantes de Google, Meta, Comscore, NaranjaX, Infobae, brindarán herramientas y buenas prácticas para que las empresas lo incorporen. Además, habrá un panel de tendencias en medios e innovación.

En declaraciones con Ciudadano News, Ennio Castillo, encargado de alianzas internacionales en Doppler contó en qué apuntan en el evento y manifestó: "Se vienen varios cambios en la forma en que recolectamos información de los visitantes a nuestros sitios Webs. Lo cual hará más difícil impactarlos con publicidad de remarketing, que se trata de una técnica para volver a mostrar ciertos contenidos a las personas según su comportamiento de navegación".

Y agregó: "Esto se logra gracias a unos códigos llamados cookies, y dichos cambios tienen que ver con regulaciones de privacidad de datos, que nos harán más difícil hacer público online como lo hacemos hoy día".

Castillo indicó que en su participación en el evento hablará "sobre una técnica de recolección de datos específicamente llamada Zero Party Data, que es lo que tendremos que aplicar de cara al futuro para lograr llegar a las audiencias de forma eficaz. Con esos datos obtenidos podremos, además, enviar campañas de Email Marketing y automatizaciones que convertiremos a ventas con hasta 70% de mejora, con respecto a las campañas que enviamos hoy".

Con respecto al retorno del Social Media Day a Mendoza, Castillo expresó: "Creo que encontraremos de nuevo salas llenas. La gente necesita conectar en estos espacios donde nos reencontramos no solo con la capacitación en vivo, sino además con colegas", concluyó.

Oradores

Algunos de los oradores que participarán del encuentro estará Orlando Tirapu, Editor Periodístico de Ciudadano News. Además, Martín Enriquez, Client Partner en la vertical de CPG para Chile; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Julieta López, Head of Marketing en Naranja X; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Rosaura Zuvic Head of Sales Chile at Comscore.

Tambié se sumarán Maurice Jalfon, Head of Social Media Infobae; Facundo Olmedo, Agency Account Manager Google; Ennio Castillo, Partners and Integrations Manager en Doppler; Gerardo Biondolillo, Director Comisión Cuyo CACE; Leo Rearte de Los Andes; Pablo Terk - Secretario de Comunicación y Planificación Estratégica de la Ciudad de Mendoza.

Temas que se abordarán son:

Redes sociales

Transformación digital

Marketing de contenidos

Comunicación

Innovación

Videos cortos.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en: https://smday.com.ar/mendoza/