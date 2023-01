El peronismo y Protectora denunciarán a la administración de Rodolfo Suárez

El Frente de Todos de Mendoza y Protectora anunciaron hoy a través de una conferencia de prensa que realizarán una demanda ante la Suprema Corte de Justicia a la administración del Gobernador Rodolfo Suárez por el decreto para refinanciar la deuda provincial sin aval legislativo.

Senadores y Diputados de ambas fuerzas políticas consideran que se trata de una medida que viola el artículo 41 de la Constitución provincial que señala que toda acción de éste tipo debe ser tratada por el Poder Legislativo. Pidieron una medida cautelar de no innovar al máximo tribunal de justicia para que este impida que el Gobierno de Mendoza realice lo que ellos entienden "es un avasallamiento sobre las instituciones democráticas”.

El Decreto al que hacen referencia es el Nº 2502 que dispuso la emisión de títulos públicos por una suma equivalente a 81,5 millones de dólares, para hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene la provincia en este 2023.

Aseguran que el Ejecutivo realiza una interpretación maliciosa del artículo 68 de la Ley 8076 de Administración Financiera, buscando saltarse la autorización legislativa prevista constitucionalmente.

Lucas Ilardo jefe de Senadores del FdT, sostuvo que el gobernador “está intentando tomar una nueva deuda y hacerla pasar como si fuera una reestructuración de deuda anterior, cambiando el stock de deuda, los montos, las condiciones y los años de endeudamiento”.

Por su parte Germán Gómez, titular del principal bloque opositor en Diputados, opinó: "Toda voluntad de endeudarse debe pasar por la Legislatura. El artículo 68 de la ley de Administración financiera no le da respaldo para atropellar a la Constitución de Mendoza".

"El gobernador directamente no envió el tratamiento del Roll Over a la Legislatura. Las arcas de la provincia no están en crisis, pero en pleno año electoral el Gobierno de Mendoza quiere volver a endeudarse", añadió el diputado José Luis Ramón, de Protectora.

Mendoza en números

La senadora Mercedes Derrache habló de las finanzas de la provincia y destacó que “es claro el superávit que tiene Mendoza al final del 2022” y anticipó que va a “superar los 70.000 millones de pesos al cierre del ejercicio”.

De modo tal que, consideran que no tiene sentido endeudar a la provincia “cuando tienen fondos suficientes para pagar esta primera amortización de la deuda que son alrededor de 25.000 millones de pesos”, explicó Derrache.

Y agregó: “les va a sobrar alrededor de 50.000 millones, entonces tienen que desendeudar la provincia ya que fue una deuda que se tomó en el 2016 en dólares con una tasa altísima que fue alrededor del 9%”.

Según Derrache “el gobernador planteó que con este superávit pretendía hacer mayor cantidad de obras”, por eso al hablar sobre sub ejecuciones de obras públicas en la provincia, Derrache brindó las cifras que maneja la oposición: “la obra pública este año va a cerrar con 12.000 millones de ejecución cuando el presupuesto era alrededor de 15.000 millones”.

Y concluyó afirmando el objetivo que persiguen: “queremos que pague la deuda porque el fondo suficientes hay”.

Producción periodística: Daniel Gallardo