Arrancó la V campaña "Abriga un corazón": cómo y dónde donar ropa

La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, junto con Grupo Cooperativa -medios de comunicación, la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) y la Municipalidad de Godoy Cruz, llevan a cabo la quinta edición de la campaña "Abriga un corazón".

La iniciativa solidaria, que busca ayudar y brindar ropa a las familias que más lo necesitan, tiene vigencia hasta el 30 de mayo del 2022.

Claudia Magnaghi, gerenta comercial de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, a cargo del área de RSE, explicó: “Es la edición número cinco de la campaña “Abriga un corazón”, una iniciativa que arrancó en 2017, junto con Aderpe, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Grupo Cooperativa".

“Entre estas empresas destacadas de Mendoza decidimos ayudar a los que más lo necesitan dentro de nuestras acciones de responsabilidad empresaria y en aquel entonces creamos la campaña “Abriga un corazón”, sostuvo Magnaghi en diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano News.

En ese sentido, la gerenta manifestó que “el objetivo es invitar a los vecinos de Godoy Cruz o a quien se quiera acercar, tanto a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, ubicada en Florencia Sánchez 420, de 8 a 13, como en Aderpe, en carril Rodríguez Peña 1412, de 9 a 13, para que colaboren con ropa de abrigo, que puede ser zapatos, pantalones, medias, bufandas, colchas, camperas, buzos o guantes. El objetivo de la colecta será entregarle esta ropa a familias dentro de Godoy Cruz que están necesitando abrigarse frente a este invierno, que si bien en Mendoza no se siente muy crudo, en cualquier momento arranca".

“Esta es la idea del trabajo de la responsabilidad social empresaria, es decir, qué granito de arena podemos aportar los empresarios en la comunidad donde estamos insertos. Esta no es la única acción solidaria frente a la comunidad, pero en este caso me toca comentar esta campaña de “Abriga un corazón”. Hemos tenido bastante éxito en el resto de las campañas y esperemos este año volver a tenerlo", aseguró Magnaghi.

Y agregó: “La idea es que nos fijemos qué quedó chiquito en el placar, qué no usás, si tenés hijos, qué ya no les entra o alguna cosita que quieras donar, pero la ropa tiene que estar en buen estado, no tiene que estar rota, tiene que estar limpia, porque hemos tenido sorpresas en las campañas anteriores. Nosotros colectamos y entregamos, no lavamos y no cosemos, por eso, es importante saber que lo que van a donar se lo pondrá otra persona, que esté en buenas condiciones".

“Invitamos a todos los que se quieran acercar, la campaña es hasta el 30 de mayo, arrancó el martes pasado y le hemos puesto fecha límite para que la ropa de abrigo no llegue en octubre, sino cuando empieza a hacer frío. Los invito a todos los oyentes a colaborar a abrigar un corazón de las personas que más lo necesitan, adelante, animarse, que seguro algo encontramos que podemos dar a la otra persona”.

¿Qué podés donar? ⁣

Ropa de abrigo en buen estado para todas las edades, buzos, pulóveres, camperas, chalecos, bufandas, guantes, gorros, ropa de cama, frazadas y acolchados⁣

¿Dónde llevar tu donación?⁣

- Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz: Florencio Sánchez 420 de Godoy Cruz. de 8 a 13 hs⁣

- Aderpe: Carril Rodríguez Peña, 1412 de Godoy Cruz. de 9 a 13 hs.⁣