Armas por vouchers: la conmovedora campaña por la paz de una juguetería

En el mes de la niñez, una reconocida juguetería mendocina inició una campaña para cambiar juguetes bélicos por una orden de compra.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Juan Retali, titular de Dibujitos, Cosas Divertidas, dijo: “En nuestro negocio nunca vendimos juguetes bélicos. Es más, de chico nunca los tuve. Este año viendo lo que pasa en el mundo, en Ucrania, pero a nivel nacional y provincial pensamos en sumar nuestro granito de arena", por lo tanto, "promover que la gente no use ni regale juguetes bélicos es aportar algo".

Retali manifestó que la campaña superó sus expectativas " es mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado", a que "no solo papás, sino también organizaciones y fue así que llegamos a Valos, promueve las prácticas de responsabilidad y sostenibilidad, empresarial, porque la pregunta era qué hacer con los juguetes que nos daban, la idea era reciclar y donar banquitos o sillas para jardines de infantes".

Fue así que "la gente de Valos se prendió, todas las empresas que los acompañan se nos unieron", es más, "lo conté en la escuela de mi hija y quieren ser un lugar para recopilar juguetes", manifestó entusiasmado.

El joven empresario expresó que “sacando el tema de las empresas, está bueno que hablemos con los chicos y saquemos los juguetes que generan violencia. Está lindo que eso genere una charla con los padres e hijos".

Y amplió: "Después, si los chicos o los padres quieren donarlos o entregarlos, se puede traer a Dibujitos, en la calle Rivadavia 57 de Ciudad. Cuando lo traigan les vamos a dar un voucher de compra de 250 pesos, es simbólico. No tiene vencimiento, lo podés usar cuando quieras. Tenés que traerlo y por cada juguete te damos un voucher, tan simple como eso", explicó.

“Yo tengo una hija, veo que sus amigas de 10 años y hace tiempo que el juguete perdió género. Pasa de los dos lados, como las cocinas también son para varones, las armas también lo son para mujeres, lamentablemente pasa eso en este caso con las armas", explicó.

Retali contó que “antes de comenzar la campaña hablamos con psicólogos, ellos nos indicaron que el niño hasta los 11 no tiene la razón o no entiende bien el tema de la muerte. No lo tienen en cuenta, en este juego la violencia representa muchas cosas que ellos no terminan de aprender, pero que cuando son grandes se puede manifestar".

"Si dos papás se pueden juntar a hablar con sus hijos sobre que la violencia no está buena como juego, y todo lo que trae como el bullying, por eso lo sumamos en esta fecha tan especial, como lo es el Día del Niño donde uno piensa generalmente en lo comercial y vender juguetes. Nosotros nos quisimos correr de ahí y dar un mensaje de algo", reconoció.