Ya no vuela pero pelea: Henry Cavill se une a Warhammer

Hace unos días Henry Cavill confirmó que dejará la capa y ya no encarnará a Superman. Para colmo, también colgará la espada de Geralt de Rivia porque no estará más en la serie The Witcher. Sin embargo, no se alejará de los videojuegos porque se unirá una serie inspirada en una de las grandes franquicias.

Bienvenido al universo Warhammer

Se trata de un proyecto titulado “Warhammer 40.000”, ambientado en un universo apocalíptico donde el Imperio Humano, fanático del Emperador que unificó todo bajo su poder antes de lanzarse a la conquista del espacio, se enfrenta a aliens, orcos y humanos corrompidos por el Caos. Este está inspirado en un juego de mesa de miniaturas que lugo tuvo adaptaciones al universo de los videojuegos.

Qué dijo el actor

En su cuenta de Instagram, publicó: "durante 30 años he soñado con ver al universo Warhammer en una producción no animada” y luego agregó: “Por fin siento que tengo las habilidades y la experiencia necesarias para darle vida".

Cavill es conocido por su faceta gamer y, además, había declarado que era seguidor del juego de mesa, que luego tuvo su adaptación en videojuego. Por eso, comentó que busca crear “algo familiar” que respete el material original pero que sea un concepto “fantástico nunca visto hasta ahora".

Además de Warhammer, el actor termina de filmar la tercera y última temporada de “The Witcher”, también basado en videojuegos, así como el regreso de “Highlander” y el thriller de espías "Argylle".