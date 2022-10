Tamara Báez rompió en llanto y dijo que "L-Gante le robó"

Sigue el escándalo entre Tamara Báez y L-Gante. Luego de la separación cada uno decidió tomar su propio camino, pero a pesar de ello, siguen ocurriendo imprevistos que causan polémica. En las últimas horas, se conoció que el cantante ingresó en la casa donde vive actualmente Tamara y su hija Jamaica y se habría llevado cosas sin su autorización; un auto, una moto y ropa.

A través de un video por redes sociales, la rubia contó lo que pasó y no pudo evitar romper en llanto. “Se llevaron el auto, la moto, mis zapatillas… Qué onda. Dejaron la bici rosa nomás”, expresó.

Asimismo, continuó: "Están siendo súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto. No da. No da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola porque estoy sola y no entiendo cómo puede ser tan mala persona. Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompas más las bolas. Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío”.

Y concluyó: "No me importa que me vean así porque tengo mucha bronca. Tengo mucha bronca”.

De esta manera, la joven expuso su dolor y mostró los lugares vacíos de su casa en donde estaban sus pertenencias. El letrado de Tamara habló al enterarse de lo sucedido en Intrusos: "Él sobrepasa todos los derechos de la mujer. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Vamos a haber que evalúa la Justicia", expuso y agregó: "Yo lo vengo manifestando hace rato. No respeta nada, yo no se como va a terminar esta situación si no le ponen un límite a este chico. Pienso que lo más lógico y a lo que él se está encaminando es a una detención porque no respeta ningún derecho de la mujer".

Cabe destacar que hace aproximadamente una semana, ella misma fue quien denunció al artista por violencia después de que se especulara sobre su nueva relación con Wanda Nara y ambos se encuentran realizando un acuerdo judicial sobre la tenencia y el dinero de mantención de la pequeña. Si bien los rumores de romance con la esposa de Icardi cada vez son mayores, ninguno de los protagonistas salió a confirmar la noticia públicamente, por lo que algunos periodistas manifestaron que simplemente se trata de un "show mediático".