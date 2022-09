Por este “ataque” Mariano de la Canal dejó el veganismo

Mariano de la Canal siempre se las ingenia para que hablen de él. Su estrategia es simple: algunas veces se encarga de brindar primicias sobre el mundo del espectáculo y otras veces hace algunas referencia a Wanda Nara, la figura que lo hizo saltar a la fama cuando se denominó como el mayor fan de ella. Ahora el motivo por el que es tema de conversación es el insólito motivo por el que dejó de ser vegano.

“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ´Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde´. Entonces, me fui a comer una hamburguesa”, dijo en una entrevista que concedió a Teleshow.

Tras la repercusión que tuvo su argumento, el mediático publicó un video en el que se puede ver cómo un perro le tiró el “tarascón” en un evento. “Siempre con pruebas me amorrrrrr”, escribió junto al material con el que comprobó su historia.

Por otra parte, de la Canal desmintió que esta anécdota no sea real y que haya calcado el relato de la TikToker Verónica López Rossell, que dio las mismas razones para explicar por qué abandonaba el conjunto de doctrinas que rechaza concebir a los animales como mercancía.

El negocio detrás del escándalo: Mariano de la Canal vendió remeras con las mejores frases de la China Suárez y Wanda Nara

Mariano de la Canal contó el año pasado se las ingenió para capitalizar el “Wandagate”. “Dije ‘a esto también le tengo que sacar provecho’. De la mano de una marca de unos amigos, lancé una cápsula de remeras con las frases virales de la semana. Son frase de las que se habló muchísimo en las redes sociales y no solo en la Argentina sino en el mundo. Fue un éxito porque solo en el primer día se vendieron más de 350 remeras”, reveló.